Morante aviva el toreo

Lejos del descalabro y del desastre que le quieren emplumar a Morante tras la desdichada tarde de los seis veraguas en El Puerto de Santa María, ni lo considero desastre ni lo creo fracaso. Aún no pasando nada (que era lo más probable) tuvo el mérito de intentar lo que otros ni siquiera se plantean, de anunciarse y, sobre todo, de generar ilusión en el aficionado. Eso es bastante más importante que el resultado artístico del festejo. El triunfo duró hasta que salió el primer toro. Se habló de toros, se ilusionó, agotó las entradas en un suspiro, a unos cuantos miles de aficionados les hizo peregrinar hasta allí y a muchos miles más los hizo estar pendiente, casi al segundo, de lo que sucedía en la Plaza Real. No se quedó ahí, incluso después de arrastrado el sexto, entre los que trataron de enterrarlo por el fracaso y los que continuamos defendiéndolo siguió generando la discusión, el debate y la polémica tras una tarde de toros que, acertada o equivocada en el planteamiento, rompió la monotonía y la abulia de la temporada. El debate estaba en la calle, encendía los argumentos de unos y otros en las redes sociales y en los grupos taurinos de WhatsApp. El toreo estaba vivo. En plena efervescencia. Volvía a latir. Al aficionado solo le faltan motivos para ilusionarse resignado en un espectáculo que había entrado en una línea sin alteraciones que daba un pulso constante e inalterable camino de la defunción.

No había que creerse la reencarnación de Joselito El Gallo para imaginar que aquello iba a ser así, que no se iba a saldar con media docena de orejas y faenas para el recuerdo. Los de Prieto de la Cal no están para hacerle hoy faenas modernas como a cualquier ganadería al uso. Ni falta que hace. Aquello, en el mejor de los casos, iba a ser un espectáculo distinto, y la duda era saber cómo lo iba a aceptar el público. Y si estaba preparado para ver algo así. Tampoco es momento ni hace falta demonizar a una ganadería por esa corrida de toros.

Morante lo que ha hecho es generar la ilusión, ofrecer de entrada un espectáculo diferente y dar un toque de atención a las figuras acomodadas que han terminado con la paciencia y la ilusión del público cansado de ver siempre lo mismo y apenas obtener la mínima sorpresa cuando se sienta en el tendido. El de La Puebla con su nuevo planteamiento y apertura de miras ha generado ilusión. Apetece verlo más que a nadie; mientras con el resto uno tiene la sensación de que es más de lo mismo. Y, lejos de generar esa expectativa, provocan hasta esa apatía de entrada que no lleva ni a desplazarse ni a pasar por la taquilla para verles en acción al tener la sensación de que su película ya la has visto muchas veces. El toreo basa su grandeza en el riesgo, en las emociones y en el arte frente a la fuerza bruta de animal. Y también en la incertidumbre, en el atractivo de lo desconocido y en el misterio de lo que está por descifrar. En una tarde de toros la entrada no garantiza el resultado artístico. El día que eso suceda el toreo habrá muerto. Con Morante y la nueva y generosa apuesta que ha lanzado eso no pasa.