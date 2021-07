“Para los toreros es un festival, para mí es como una final de la Champions”, dice Moisés Fraile que le roba minutos al día desde hace meses para llegar a punto al festival taurino que este sábado torea en Ciudad Rodrigo. Es la primera vez que lo va a hacer en su vida, de cuarenta y tantos años. Con el título de su carrera universitaria de Físicas, padre de familia, y las tres décadas de su ganadería de El Pilar en la cabeza. Es uno de los ganaderos referentes del Campo Charro. Y mañana va a cumplir un sueño: “Siempre me había hecho ilusión matar un novillo en público, lo tenía que haber hecho con 20 años, y lo voy a hacer ahora... Puede que entonces estuviera más fuerte y joven, pero entonces no sabía lo que se hoy”. Dice está con contracturas hasta “en el cielo de la boca”. Entrena sin descanso. El miedo también le atenaza. “¡Qué mérito tienen los toreros!”, repite una y otra vez. Reconoce que lo pasa fatal cuando lidia, sobre todo en La Maestranza, puntualiza, pero afirma que este miedo es diferente. “No tiene nada que ver. Me pasa cuando lidio en Sevilla, si me dejan tres días antes, me quito del cartel. Ahora me sucede lo mismo”. Llegó a torear alguna vez en público, media docena de tentaderos con otros ganaderos o toreros, pero siempre con vacas. Béjar, Ávila, Trujillo... “Entonces, con veinte años, lo tuve a un tris, pero no me lancé”. “Siempre se lo decía a mis niños lo de torear el festival. Ahora, con la pandemia, toreé en el campo más que nunca. Estaba preparado, me veía bien...”. Nunca mató un novillo en público. Ahora le espera uno de su ganadería este sábado en el festival que tributará homenaje a Conrado que se empezó a fraguar el año pasado. “Juanjo (García de Sa, ‘Carruelas’) fue su impulsor, somos amigos, viene mucho a casa, me dijo lo del festival. Empecé con la broma de ver si me contrataba. Y de broma, de broma...”, comenta Moisés Fraile, que este sábado en Ciudad Rodrigo (19:00 horas) hará el paseíllo flanqueado por Eduardo Gallo, Pepe Moral, López Simón, Marcos, Juan Antonio Pérez Pinto y Francisco Alegre.

Muchos ojos van a estar pendientes de él. Es uno de los grandes alicientes, verle matar un novillo en público. “Lo que peor estoy llevando es que no sé las sensaciones que son. Para mí todo es nuevo. He matado en el campo tres animales en toda mi vida. No sé qué va a pasar... No se cómo es aquello. No es lo mismo una becerra que torear con matadores. Mi miedo es a lo desconocido y a no ser capaz. Eso me obsesiona. Me aterra. Para mí es un miedo desconocido”.