Mario Navas, aquí hay un torero

Una pureza inmaculada. Ahí radicó la verdad de Mario Navas en una tarde primorosa, en la que caló muy hondo el concepto más clásico del toreo. Una actuación en la que caló muy pronto su interpretación, en la que pronto mostró sus credenciales que fueron creciendo con la autoridad de quien se entrega en cuerpo y alma para buscar el mejor el toreo. Su bisoñez, la que le da apenas la media docena de novilladas toreadas desde su debut con los del castoreño la pasada primavera, hizo que no siempre le saliera lo que intentó, pero todo lo que propuso tuvo un valor tremendo. Por la forma en la que asentó las plantas de los pies, por la manera en la que trató de torear siempre, por buscar siempre la pureza y por perseguir siempre el mejor toreo.

A Palique, el primero de su lote, que resultó un novillo formidable, por el temple y la calidad de sus embestidas, por su entrega y por su almibarado pitón derecho, lo cuajó de manera excelsa por el pitón derecho. Una faena primorosa, en la que el gusto, el aplomo y la torería invadió el ruedo de La Glorieta. Esa fue la gran noticia del estreno del abono. Mario Navas le dejó varias verónicas de un encaje superlativo en un saludo que no terminó de redondear. La distinción se había hecho presente por primera vez en una tarde en la que hasta entonces reinaba la vulgaridad y en la que solo se había hecho notar una soberbia estocada de Antonio Grande al toro que rompió la función que le valió una oreja de escaso valor. Sí lo tuvo la que paseó Navas del tercero, al que Gómez Escorial había mimado en una brega casi cogida con alfileres. El asiento del inicio de faena nada tuvo que ver con lo que se había vivido en los dos primeros capítulos. Le ganó pasos a su oponente hasta llegar al tercio y ahí empezó una bella sinfonía en la que por el pitón derecho, por donde basó la mayor parte de la faena, toreó casi a placer. Por la lentitud, por el mimo con el que acarició las embestidas, por el compromiso en el embroque y por el trazo de los muletazos buscando siempre el remate detrás de la cadera. Después de que la banda de música se hubiera lanzado en las dos primeras faenas sin ningún criterio y si nada que celebrar en el ruedo, le costó lanzarse con lo que hasta entonces había sido lo más caro de la tarde. Navas acarició con pulso temple las embestidas del pupilo de Palla, que parecía el ideal para presentarse y conquistar cualquier escenario. La exigencia venía por saber pulsar las teclas perfectas, por saber administrar el fondo de su oponente, por manejar bien las alturas de la muleta para dominar y poder sin exprimir. Y todas esas cosas las hizo Mario Navas fenomenal. En apenas un palmo cuajó con la mano derecha una tercera tanda que fue deliciosa, ligada, rítmica y precisa. No le dio continuidad con la mano izquierda, le costó más a los dos. Por aquí le citó con la muleta más retrasada y, a cambio, le ofreció el medio pecho siempre con toda la verdad por delante. Fue mejor la intención que el resultado. Al volver a la derecha recobró la intensidad, le puso la variedad en el inicio de las series con el vistoso pase de las flores en una, que ligó con un inmenso derechazo, y con un molinete en la otra que dio paso a otra gran tanda. Se fue a por la espada con otra virtud a cuestas, el sentido de la medida, la faena justa, con el valor que da siempre el asiento de las plantas de los pies que no rectificó ni un milímetro jamás y la torería de los elegidos. No había duda, la forma como se tiró a matar aclaró la mente de los más pejilgueros. Salió prendido del embroque, partió la banda de la taleguilla, pero el torete no hizo presa. Los segundos fueron angustiosos. Se levantó sin mirarse. Torero de valor también. Prueba de fuego para seguir contando.

Igualar esta obra al premio del primero no tenía parangón. Cierto es que la plaza la pidió con mayoría. Y verdad también que la estocada de Antonio Grande fue de libro. Por sí misma fue de premio. No tanto la faena en la que le costó un mundo encontrar el pulso y templar las embestidas de un novillo que tuvo más bondad que fortaleza. Que quiso más que pudo. Que terminó imponiendo su dulzura a la flojera y que a Grande se le escurrió como agua entre las manos. Se quedó fuera de sitio siempre a la hora de ligar las embestidas y los enganchones se sucedieron en muchas ocasiones menos en la última tanda en la que descubrió la clave que no había encontrado antes. Pese a la poca fuerza, al novillo no podía aliviarle nunca en el remate de los muletazos. Lo dejó bien claro en aquel epílogo.

Lo contrario que Trianero fue Pajarraco, el cuarto, al que el nombre le vino de perlas. Arisco y reservón no lo puso fácil, embistió con toda su fortaleza empleando la violencia. Su única virtud fue la transmisión. Y eso requería una muleta poderosa, que le exigiera siempre y rápido, que no le dejara pensar antes de sentirse podido. De rematar siempre las embestidas con la muleta por debajo de la pala del pitón. Una faena de autoridad en veinte muletazos. Fue todo lo contrario, Grande se excedió en exceso y aquello pareció una batalla con un rumbo perdido. Con su veteranía debía haber demostrado otra imagen.

Carlos Domínguez anduvo perdido toda la tarde. No templó ni una vez Artillero, que escondía un buen fondo de nobleza que trató sin tino. Violentó y desordenó las embestidas, se sucedieron los enganchones; y como no lo había podido, tras el primer pinchazo en el que perdió la muleta, le pegó un arreón tremendo contra las tablas en el que se libró de milagro en la boca del burladero. Antes ya había escuchado algún pito en una faena a la deriva. Si no fue capaz con este menos aún con el quinto que nada más empezar se rajó sin disimulo, aquerenció en tablas y plantó renuncio sin complejo. Domínguez, absorbido por la vulgaridad, no le dio la razón a la empresa por la sorprendente inclusión en un cartel en el que nadie le esperaba.

Navas llamado a ser uno de los referentes de 2023. La tarde ya se la había llevado de calle Navas. Y lo ratificó en el sexto. Al que toreó bien de capa, aunque no ganara pasos en las verónicas como sí hizo en el torerísimo inicio de muleta rodilla en tierra. Torería pura. La faena estuvo plagada de nuevo de momentos bellísimos, aunque le faltó continuidad. Tuvo, sin embargo, una distinguida estructura. Los ayudados finales fueron preciosos. La rectitud con la que enfiló la suerte suprema un dechado de actitud. La necesaria para hacerse notar, para crecer y para situarse como uno de los novilleros llamados a estar en lo alto la próxima campaña. Mario Navas, aquí un torero.

FICHA



Un cuarto de entrada en los tendidos en tarde soleada y de calor. 31º al inicio del festejo y 26º al final.

6 NOVILLOS DE ANTONIO PALLA, de irreprochable presencia, con variadas pintas y hechuras; noble pero lastrado por su falta de fuerzas el 1º, con calidad y aplomado el 2º; con calidad y prontitud en la muleta el 3º que fue el de más justa presencia; violento y arisco el imponente 4º; rajado y a la defensiva el 5º; noble el rítmico 6º.

ANTONIO GRANDE (blanco y oro)

Gran estocada —oreja—; y media estocada en lo alto —ovación con saludos—.

CARLOS DOMÍNGUEZ (catafalco y oro)

Pinchazo y bajonazo infame —silencio—; y cuatro pinchazos y estocada delantera, perpendicular —silencio—.

MARIO NAVAS (azul soraya y oro)

Media —oreja—; y estocada —oreja—.

Cuadrillas: Dos grandes pares de David Sánchez Peix al 1º y una excelente vara de Aitor Sánchez al 2º y otra de Agustín Sanz al 4º. Ángel Gómez Escorial, que bregó muy bien al 3º, se desmonteró en el 6º tras exponer en dos buenos pares de banderillas. También saludaron Roberto Blanco y Pablo García en el tercero.

Duración: 2 horas y 25 minutos de función.