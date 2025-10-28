Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Marco Pérez. ALMEIDA

Marco Pérez, junto a César Rincón en su regreso al coso de Cali

Se celebrará entre el 26 y el 30 del próximo mes de diciembre

Iván Ramajo

Iván Ramajo

Martes, 28 de octubre 2025, 12:44

Marco Pérez, que este pasado fin de semana indultó a un toro de nombre 'Feliz Aniversario' de la ganadería de Begoña en el coso mexicano de Mérida —oreja y dos orejas y rabo fue su balance artístico—, ha sido anunciado junto a César Rincón en su retorno a los ruedos de Colombia, después de la lección dictada este pasado 12 de octubre en el coso de Las Ventas, donde cortó las dos orejas a un toro de Garcigrande, en el histórico festival en homenaje a Antoñete que fue promovido por José Antonio Morante de la Puebla.

Ambos, junto a Sebastián Castella dan forma al festival de la Feria de Cali, que se celebrará entre el 26 y el 30 del próximo mes de diciembre, y donde estoquearán novillos de Juan Bernardo Caicedo.

Además, el salmantino tomará parte en la primera corrida del abono, con reses del mismo hierro, también junto al veterano espada galo y, en esta ocasión, con Juan de Castilla en el cartel de luces.

