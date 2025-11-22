Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Marco Pérez, en el patio de cuadrillas de La Glorieta la pasada Feria. ALMEIDA

Marco Pérez, un debut más al otro lado del charco

El diestro salmantino debutará en la Feria Internacional de San Sebastián en San Cristóbal (Venezuela) el próximo 29 de enero

Javier Lorenzo

Javier Lorenzo

Salamanca

Sábado, 22 de noviembre 2025, 10:13

Comenta

Marco Pérez debutará en la feria Internacional de San Sebastián en San Cristóbal (Venezuela) que se celebrará los últimos días del mes de enero. El diestro salmantino abrirá el ciclo el próximo día 29 de enero en el cartel inaugural de un serial que se prolongará hasta el día 31 con la celebración de tres corridas de toros, una de ellas mixta. Precisamente será la de la actuación de Marco Pérez que, en ese primer festejo del ciclo, hará el paseíllo junto a Antonio Suárez y la novillera española Olga Casado, para enfrentarse a un encierro de la ganadería de Rancho Grande.

Al igual que en este festejo, la empresa organizadora, Fiesta Brava C.A., repite la misma fórmula de un espada local y dos españoles en las otras dos combinaciones que completan el abono. De esta manera, el viernes 30 harán el paseíllo Emilio de Justo y David de Miranda, junto al torero nacional Jesús Enrique Colombo, con toros de la ganadería de Toros de Los Aránguez; mientras que la feria se cerrará el sábado 31 con un encierro con el hierro y la divisa de San Antonio que lidiará un cartel de toreros banderilleros compuesto por David Fandila 'El Fandi', Manuel Escribano y nuevamente Jesús Enrique Colombo, que es el único espada que dobla en las combinaciones.

Además de Marco Pérez, las otras dos novedades de la Feria Internacional de San Cristóbal (Venezuela) serán David de Miranda y Olga Casado que harán su presentación en esta plaza que acogerá uno de los primeros ciclos taurinos de 2026 al otro lado del charco.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Violento asalto en Pizarrales: siguen a una septuagenaria desde el súper hasta su casa y la arrastran varios metros hasta arrancarle las cadenas que llevaba al cuello
  2. 2 Tres heridos tras ser atropellados por un coche en La Alberca
  3. 3 Día ajetreado en las carreteras de Salamanca con ocho heridos en seis accidentes en menos de quince horas
  4. 4 Las comunidades de vecinos, en jaque por la calefacción: «Como esto se prolongue, estamos aviados»
  5. 5 El lugar oculto en la provincia para disfrutar de uno de los parajes más bonitos del río Tormes
  6. 6 Osos, magia y estalactitas: la Navidad avanza en Salamanca
  7. 7 Multa ejemplar por una pintada en Salesas
  8. 8 La nieve obliga a usar cadenas en 16 tramos de carreteras de Castilla y León
  9. 9 Lo más barato, el tostón
  10. 10 ¿Cuánto tiempo se quedará el frío polar? Roberto Brasero confirma la fecha en la que volverá el calor en pleno otoño

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Marco Pérez, un debut más al otro lado del charco

Marco Pérez, un debut más al otro lado del charco