Marco Pérez, un debut más al otro lado del charco El diestro salmantino debutará en la Feria Internacional de San Sebastián en San Cristóbal (Venezuela) el próximo 29 de enero

Javier Lorenzo Salamanca Sábado, 22 de noviembre 2025, 10:13 Comenta Compartir

Marco Pérez debutará en la feria Internacional de San Sebastián en San Cristóbal (Venezuela) que se celebrará los últimos días del mes de enero. El diestro salmantino abrirá el ciclo el próximo día 29 de enero en el cartel inaugural de un serial que se prolongará hasta el día 31 con la celebración de tres corridas de toros, una de ellas mixta. Precisamente será la de la actuación de Marco Pérez que, en ese primer festejo del ciclo, hará el paseíllo junto a Antonio Suárez y la novillera española Olga Casado, para enfrentarse a un encierro de la ganadería de Rancho Grande.

Al igual que en este festejo, la empresa organizadora, Fiesta Brava C.A., repite la misma fórmula de un espada local y dos españoles en las otras dos combinaciones que completan el abono. De esta manera, el viernes 30 harán el paseíllo Emilio de Justo y David de Miranda, junto al torero nacional Jesús Enrique Colombo, con toros de la ganadería de Toros de Los Aránguez; mientras que la feria se cerrará el sábado 31 con un encierro con el hierro y la divisa de San Antonio que lidiará un cartel de toreros banderilleros compuesto por David Fandila 'El Fandi', Manuel Escribano y nuevamente Jesús Enrique Colombo, que es el único espada que dobla en las combinaciones.

Además de Marco Pérez, las otras dos novedades de la Feria Internacional de San Cristóbal (Venezuela) serán David de Miranda y Olga Casado que harán su presentación en esta plaza que acogerá uno de los primeros ciclos taurinos de 2026 al otro lado del charco.