Los protagonistas del Bolsín de Ciudad Rodrigo toman la palabra

Desde Yunquera de Henares (Guadalajara), Ayora (Valencia), Barcarrota (Badajoz) y Salamanca a Ciudad Rodrigo a saborear el primer gran triunfo en el Bolsín. Una de las dos bazas de la Escuela de la Diputación de Salamanca, Iker Fernández ‘El Mene’ tiene su origen en Zaragoza, aunque hace tres años ya se instaló en Salamanca para fraguar su sueño del toreo. Son cinco conceptos del toreo. Los cinco son los que han conquistado al jurado bolsinista, que les puso una prueba exagerada, desmesurada e impropia el domingo en la final en la que se enfrentaron a reses de una presentación desmesurada para tan corto bagaje. “Este año tenía que llegar sí o sí a Ciudad Rodrigo”, repitieron los cinco en la distancia de cada uno de sus puntos de procedencia donde aguardan el veredicto del Bolsín.

El valenciano Samuel Navalón reconoce que el periplo bolsinista ha sido “un sueño”, después de que tuviera un inicio complicado en la finca de Victorino Martín, cuyas vacas pusieron en jaque a casi todos los actuantes: “Pensé que no iba a pasar, luego ya vi que iba dando pasos cortos pero firmes”. De su paso por Miróbriga confiesa que ya se quedará con haber sentido “el calor de la gente”. Una efervescencia que se palpó y se disparó por encima de todo la tarde de la final, en la que protagonizó una hermosa rivalidad con Cristian Galeano. Este de Yunquera de Henares era la segunda vez que actuaba en Ciudad Rodrigo, el año pasado también llegó a la final: “En 2022 se me escapó y este, desde que me apunté, lo hice pensando que iba a torear fuese como fuese”. Y ahí destaca la “regularidad” que ha marcado en la que recuerda que siempre se sintió “tranquilo”.

Dice Manuel Tabernero que este año ha sido el que “más fuerte” ha pisado de los tres que ha ido al Bolsín. Y se lleva la sensación de haber podido competir “con todos”. En la final se enfrentó con un astado burraco con más hechura, presencia y pitones de toro que de novillo. Y con él recuerda la forma en la que pude torear al natural “sin volver la cara”. Ese novillo lo toreó junto a Sergio Domínguez, de Barcarrota, que reconoce que ya está a las puertas de debutar con picadores este año: “Sentir los olés de Ciudad Rodrigo han sido un sueño, el sueño que no podía conciliar las noches previas a los tentaderos... Ha sido muy bonito”. “Algunos días cuando llegaba me temblaban las piernas...”, reconoce. “Luego era una motivación, escuchar cómo la gente hablaba de mí”.

“Ciudad Rodrigo es el escenario en el que todos soñamos torear”, dice El Mene, quien confiesa que no ha sido fácil porque en los sorteos no ha habido fortuna ni facilidades, aunque se queda con la sensación de “haber superado los obstáculos”, en tardes como la de la final : “Hubo que tirar la moneda y apretar”.