Los males del toreo

Está bien que sepamos que hay una ofensiva antitaurina que nos persigue. Está fenomenal que seamos conscientes de que hoy la mentalidad de la sociedad ha cambiado. Es una evidencia que el toreo ha desaparecido de la sociedad en la que nos desenvolvemos. Y que la corriente animalista gana la carrera. No es tan adecuado que nos resignemos e incluso no lleguemos a ser conscientes de que el toreo tiene una mínima presencia en los medios y es patético que muchos incluso lleguen a celebrar que desaparezca un canal temático como Canal Toros aunque aparezcan nuevas plataformas, que bienvenidas sean sin lugar a dudas. En esa jungla vive el toreo. Todo hace encender las alarmas que deberían haber saltado hace tiempo. El toreo prefiere mirar a otro lado. Apuesta por ver los problemas que nos son ajenos sin hacer nada ni reparar en los intrínsecos que se desenvuelven dentro de la tauromaquia. Si aquellos no están en su mano, los de dentro sí.

Y los de dentro pasan por no mirar al futuro ni creer en la viabilidad y en el futuro del espectáculo. Están empeñados en ponerle una fecha de caducidad antes que nuestros propios enemigos. No se apuesta por la variedad de encastes que llamen la atención al público y ya se admite como algo normal que el afeitado del toro sea la norma. Hoy, cuando se cría el mejor y más completo toro de la historia por obra, gracia y trabajo del ganadero, no se les respeta y la noticia es ver un toro en puntas. Es su peaje para lidiar. El que esté libre que levante la mano.

Apenas se cree en los nuevos valores, entre otras cosas porque no se les da oportunidades para salir adelante, para ratificar sus triunfos o siquiera para devolver lo que cosecharon en el ruedo. La propia fiesta ha devorado a los apoderados independientes que descubrían toreros lejos del gran conglomerado de las empresas más poderosas, las únicas que intercambian sus productos y manejan el tinglado respondiendo solo a sus intereses. Ni una sabe lo que pasa en los pueblos ni conoce la base de la tauromaquia.

Mal está que los empresarios no fomenten el toreo fuera de sus plazas, mientras el toreo navega solo con su inercia sin ser capaz de salir de su propia burbuja. No se apuesta por generar afición fuera de los ruedos cuando en esas plazas de ciudades o pueblos en fiesta no hay toros. Solo se acuerdan de la afición un mes antes de abrir sus puertas. Y luego echan en falta al gran público, para el que el toreo ya está demasiado lejos. El mérito no es llenar los tendidos de un coso taurino al reclamo de Morante de la Puebla, José Tomás o Roca Rey, la clave está en generar el interés a partir del siguiente escalón del escalafón e incluso de una novillada. Un escalón que, la mayor parte de las veces, lleva al abismo. El toreo necesita ilusión, trabajo y compromiso de futuro. Lo de fuera es preocupante, pero asusta menos cuando uno sabe lo que sucede dentro.