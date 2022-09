Los jóvenes que garantizan el relevo generacional en La Glorieta

La Glorieta con sus 130 años de historia a cuestas se encuentra en plena juventud. El lifting no viene por obras de remodelación, sino por los mil aficionados jóvenes que durante todo el abono pueblan la grada y la andanada destinada a menores de 35 años.

Y esa es la verdadera inversión de cara a futuro: “En nostros hay un hábito de ir a los toros, se ha creado una fidelidad a la plaza y para el futuro es importante. A la mayoría le dices que si cuando toque dar el salto al abono normal después de tantos años en la plaza y te dice que sí”, reconoce Manuel Tabernero que este 2022 cumple diez años como abonado, desde que tenía 9.

A Carlos Fuentes (18 años), le pasa tres cuartos de lo mismo: “Me aboné solo con 10 años, al siguiente llevé a un amigo y ahora somos 8 o 9 del grupo”. Ese es el quid del éxito de los toros entre la juventud de Salamanca: “En cuanto sale el abono entre nosotros se habla de toros”, subrayan.

El éxito de la fórmula joven de Salamanca se sustenta en los precios, en el boca a boca, el “nos lo hemos pasado bien” y el “sentimiento de pertenencia”. A partir de ahí surge una “magia” que “hace repetir”: “Vas, te gusta, vuelves y empiezas a interesarte cada vez más por los toros”. Y así es como desde 2011, que es cuando el abono joven vio la luz, el tendido joven ha conseguido definir sus señas de identidad.

¿Que cómo es el aficionado de la Juventud Taurina? “Creo que somos respuestuosos con los toreros y que se está atento a lo que pasa en el ruedo”, afirma Tabernero. Fuentes incide en el punto crítico, que también lo tienen: “Al margen de las cosas que se hacen bien con nosotros, está claro que en la novillada echamos en falta salmantinos y que el cartel del 17 no pinta nada; ahí tenían cabida nombres como De Justo, Urdiales, Damián Castaño o Diosleguarde. No entendemos cómo no están”.