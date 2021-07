Los 30 años de bravura de El Pilar

–Tras ver, vivir y crecer con la propia ganadería, ¿en qué se distingue aquel primer toro El Pilar al que tienen y lidin hoy?

–Moisés Fraile, hijo (H). Mi padre lo que hizo es ver una virtud en una ganadería que era buena. Pero ves videos de esa época, y hoy te das cuenta de que se dejan, pero tienen tres embestidas. Sin embargo, pillan una época de figurones que le metían mano a todo. Las corridas de Aldeanueva, Los Guateles, Buendía... las que lidiaban en las ferias hoy pasarían por malas o regulares. No embestían bien de verdad. Hablamos hoy del toro de Aldeanueva de los quites y sí, se dejan hacer los quites pero se termina ahí. Ahora mismo hay una perfección en muchas ganaderías muy alta. Esa perfección entonces no salía tan frecuentemente. Hace 30 años, no salía el Alambrisco, ni en Aldeanueva ni en otras ganaderías. Mi padre vio en Aldeanueva el ritmo, el temple, pero era una ganadería que tendía a no humillar, influido por la fortaleza, es cierto. Se ha evolucionado mucho en los últimos 30 años genéticamente, creo que ha sido la mayor evolución del toro. Se ha pegado un salto grande de perfección en el toreo.

–¿Qué toros marcan el cambio o el camino hasta llegar al nivel de El Pilar de hoy?

–H. El que nos cambia ser una ganadería media a entrar en la élite, es al que JT le corta las dos orejas en la Beneficencia de Madrid de 1999. Sin ser bueno, nos cambió de ser un hierro medio a ser la ganadería de José Tomás.

–Moisés Fraile, padre (P). El toro Resistente que lidió Tejela, también en Madrid. Ese fue el toro que más nos marcó, aunque esa tarde a mí, personalmente, me gustó más uno que le tocó a El Fandi, que fue más bravo, pero todos los premios se los llevó el de Tejela. Ese toro fue tal vez el que marcó más la ganadería de la clase y el ritmo. Embistió muy despacio. Hubo otro toro en Madrid, Portilloso, un toro de El Cid. Si lo mata le corta las dos orejas (e incluso un rabo, apostilla Moisés hijo).

–En estos 30 años, ¿cuál ha sido el momento álgido de El Pilar?

–H. De peticiones tiene dos momentos, el de 1999, cuando José Tomás tras el triunfo de Beneficencia la quiere en todos los lados; y justo sale El Juli y dice que también. Ahí, si teníamos seis toros, vendíamos dos corridas. Y luego, también con José Tomás, en su reaparición, a partir de 2010, 2011... Él es el referente en la ganadería, el que con más fuerza ha tirado de nosotros.

–¿Cómo fue o surge aquel primer encuentro con José Tomás?

–H. El año antes (l998) en Bilbao nos mata la corrida Ortega Cano, El Cordobés... el cartel medio de la feria. Ese era nuestro nivel. Y lo de José Tomás fue por Corbacho, que es quien le convence, y eso que no había venido ni a tentar. Corbacho le dijo que El Pilar iba a ser su ganadería. La mató en la Beneficencia, habiendo toreado apenas tres corridas nada más antes en El Escorial, Zaragoza... de aquellos años en los que toreaba 70, 80. Entonces no éramos ganadería de Beneficencia; y él la pidó. Para que te hagas una idea, es como si ahora llega un torero y dice José Cruz, a la Beneficencia. Una ganadería buena, que está ahí y nada más. Nos lleva y corta dos orejas a un toro. Luego hubo otro momento clave, en 2009, cuando torea seis toros José Tomás en Barcelona. En 2008 habíamos hecho una temporada buena, irregular, con premios en Madrid, pero de peticiones iba regular. José Tomás estaba entre Victoriano, Cuvillo, Garcigrande y nosotros. Y al final, José Tomás, dejó fuera a Garcigrande, que tenía más cartel. Y le salvamos la tarde, le dimos la vida porque cortó las dos orejas a los nuestros. Y se disparan de nuevo las peticiones. En cuanto al comportamiento, de tres o cuatro años para acá es cuando más toros nos han embestido como queremos.

–¿Cuál es el sello, la virtud diferencial del toro de El Pilar?

––H. Es distinto. Es un toro que permite hacer el toreo. Queremos el que se le pueda cortar el rabo. Si le cortas un rabo se va loco todo el mundo. Y esa embestida sí la tenemos, es muy particular. La excelencia en la embestida la podemos tener nosotros y pocas ganaderías más. Y no es por darme coba. Es el toro que consigues que embista despacio, a cero por hora, con la cara por abajo y encima trasmita que aquello no lo hace cualquiera.

–Esa embestida de la que hoy habla su hijo, ¿es la que intuía que tenía aquel toro de Raboso?

–P. Sí, siempre he pensado que el toro tiene que ser bravo, pero tener clase y ritmo. Ha habido toros que han llegado no al toro perfecto, porque cada vez exigimos más, pero el que soñaba con esa movilidad, clase, ritmo, varias veces sí lo hemos conseguido.

–¿Qué emociona más a un aficionado que se sienta en el tendido, esa virtudes de las que habla o la vibración de un toro que transmita más peligro?

–P. Al aficionado lo que emociona es cuando el toro embiste por abajo, cuando tiene clase, ritmo, cuando se mueve, se desplaza, humilla, que vaya lejos y vuelva. Eso emociona. Hay gente a la que le emociona que el torero corra. Creo que el toreo es de olé no de ay.

–La alquimia de los ganaderos es un trabajo de mucho tiempo para ver resultados. ¿Un ganadero para quién cría, para el público, el empresrio o el torero?

–H. Para uno. Creamos el toro que nos gusta, los toreros son circunstanciales. La vaca que apruebo hoy, ¿quién la va a torear? Manzanares, El Juli, Morante, Roca... No lo se. O a lo mejor es el hijo de Manzanares quien toma la alternativa con un hijo de esa vaca... Creo y crío el toro y luego los toreros llegan. Pero nadie te dice hago el toro para tal torero. Dicen que los toreros cambian una ganadería, yo eso lo creo relativamente. Las ganaderías van a una velocidad excesivamente lenta. Y no puedo saber hoy los gustos de José Tomás dentro de cuatro años. Es más, particularmente los gustos de José Tomás no son los mismos cuando reaparece que los que tiene ahora. O los que tenía en 2000. Cuando mata nuestra ganadería en los primeros años marca la diferencia porque nos salía el bueno y el complicado, y al complicado solo era capaz de meterle mano él.

–En una situación tan crítica como la de hoy, ¿cómo sobrevive?

–Mal, muy mal (responde Moisés Fraile hijo sin siquiera haber terminado la pregunta). Estando muy loco (continúa el padre más templado). Había que haber matado la mitad de las vacas, haberlas llevado al matadero. No yo solo, todos. Y con los toros, igual. Y todos los ganaderos. Y no se había preparado el tapón que se ha preparado que a ver como se desenvuelve... Esto nos va a llevar por delante a la mitad de los ganaderos y el resto quedará tocado.

–¿Qué siente cuando llega al embarcadero y ve a sus cinco nietos por ahi?

–P. Me pongo más contento que unas pascuas. Es una felicidad plena. Me hace eso más feliz que cuando veo embestir un toro. Es el legado que le voy a dejar y ellos son los que van a continuar. Te dan la vida y ayudan a seguir.

–Su apuesta por el toro de Raboso arranca a mediados de los 80 por diferenciarse de sus hermanos: Lorenzo y Nicolás seguían con los atanasios de El Puerto, Juan Luis con los Gracilianos... Con lo variado y atractivo que es el campo bravo, ¿Por qué hoy se reduce todo a un encaste?

–P. Es lo malo. En los 50, 70, 80... las figuras toreaban todos los encastes, Encinas, Urcola, Santa Coloma, Atanasio, Núñez... Había 8 ó 10 encastes y ahora se reduce a uno y a cuatro o cinco ganaderos.

–¿Quién tiene la culpa de eso?

–P. Los toreros que se han centrado en unas pocas ganaderías que le van bien, como la mía lo fue en su día. A los empresarios les falta afición y personalidad.

–¿Volverá a tener sitio esa variedad de encastes?

–H. No se si creo en los encastes o en las ganaderías. Hay tres mil que no pueden lidiar. El Puerto o Valdefresno, que son ganaderías distintas, no lidian y no las considero encastes minoritarios. Hace unos días leí Alberto Orive que dijo que lidió la última vez hace tres años, le dieron la vuelta al ruedo a dos y no ha vuelto a lidiar. ¿Dónde van a lidiar esas ganaderías? ¿Es peor El Puerto que Juan Pedro? No creo. Es más, creo que es mejor. Ahí quien está equivocado es el empresario, que antes tenían mayor personalidad. Buscaban sus artimañas para convencer a los toreros. Ahora es la que quiera el torero de turno, luego la gente no va. No se puede vender todos los días vender el mismo espectáculo.

–¿Son encastes minoritarios porque no embisten o porque no les dan la opción de lidiar?

–H. Hay ganaderías que son malas y no sirven para el toreo moderno. Eso está claro. Pero es que El Puerto no es minoritario, con 300 vacas. A este paso la convertirán en minoritaria porque no le dan la opción. Siempre hubo una de Juan Pedro en las ferias pero el día antes había una del Puerto que mataban los tres siguientes y le daban dos vueltas al ruedo. Y, al año siguiente, los empresarios la imponían en esa feria esa porque había triunfado. Yo llevo llevándome los premios en Valladolid ni se los años, y este año no voy a lidiar. El año pasado en Guijuelo salió una cumbre y este tampoco me han llamado...

–El triunfo en el ruedo apenas vale para el torero, y mucho menos para el ganadero.

–H. Es triste pero así es. Recuerdo cuando nos llevamos el Toro de Oro en el 2000, nos enfadamos con mi padre, que no se qué pasó y no quería lidiar en Salamanca al año siguiente. Y Piédrola (el hombre campo de la empresa) le puso un talón en blanco porque teníamos que lidiar como fuera al ser el Toro de Oro. Ahora te lo llevas y les da igual. ¿Qué problema hay? Que la gente deja de ir a plaza porque pierde su punto de ilusión. Los ganaderos están haciendo, todos, su trabajo. Los toreros están ahí. Para mí los empresarios son los que tienen que meter la gente en la plaza, dar espectáculo y no lo hacen.

–¿Qué le da más miedo del momento actual de la Fiesta?

–P. No soy optimista. Si se llega a arreglar tardará, me da miedo que la gente se haya acostumbrado a no ir a los toros. Se ha acostumbrado a verlos en casa. La tele es buena, pero hay que pasar por la taquilla. Antes se llenaba la plaza y hoy no.

–¿Qué tiene el toro de El Pilar que no tenga el resto?

–H. Personalidad, particularidades diferentes. El 90% de las ganaderías embiste de una manera de salida, de capote, en banderillas, en la muleta. Y El Pilar tiene sus alturas, sus distancias, genéticamente es un toro más alto, con su longitud. Como morfológicamente es distinto su comportamiento es diferente. Embiste despacio porque el más grande, hasta el malo, lo hace más despacio. Tiene personalidad. Sale a la plaza pones una foto y sabes que es de El Pilar. Eso es difícil de conseguir, Victorino, Miura y muy pocas ganaderías se conocen solo por fuera. Y por dentro ves una embestida y dices es de El Pilar.