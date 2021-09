López Chaves horas antes de torear en La Glorieta: “Sonará raro, pero por las mañanas me motiva ponerme el mono y agarrar un saco”

En la era de la autocensura —“No hables de esto ni de aquello por no molestar a...”— Domingo López Chaves —Ledesma, 1 de agosto de 1977— se prohíbe hablar de lo que más le gusta. Prohibido hablar de toros, por tanto: “¿Hablamos de caballos, que está muy ligado lo sé, pero es que son mi otra gran pasión? No sé si sabremos no hablar de toros...”.

–Hablemos de caballos, pero no de acoso y derribo que tiene lo bravo de por medio.

–Además ahora no podemos hablar de eso porque estamos en temporada y no me gusta mucho practicarlo por miedo a percances. [Ríe]. Hay más vida más allá del acoso, hay potros nuevos que me ilusionan y también a mis hijos, ahora mis debilidades son ‘Cordobés’ y ‘Azúcar’, que es un regalo del maestro Perera y que ha sido bautizado así por mis hijos porque es blanquito...

–¿Tienen la misma ilusión sus hijos por los caballos que por el móvil?

–O más. No nos gusta que cojan mucho el teléfono, lo cogen obviamente, pero, por ejemplo, ahora en verano vivimos en el campo y se divierten muchísimo con los caballos, jugando en la calle, pescando... No te creas que se acuerdan mucho del móvil.

–¿Y usted, se acuerda de él?

–El teléfono lo cojo lo justo. Creo que soy un hombre antiguo para eso: llamadas, mensajes y poco más... Tuve una época en la que le dedicaba muchos minutos al Twitter pero me di cuenta que me quitaba mucho tiempo. Lo sigo teniendo porque hay que tenerlo, sino uno parece que no está en el mundo, y también Instagram. Pero nada más.

–¿O sea, que si le hablo de Twitch, Ibai Llanos o Tik Tok le puede sonar a chino?

–Pero completamente. Si con una red social perdía mucho el tiempo, imagínate con tantas. Yo soy un clásico a mí para enterarme de las cosas me vale con la radio. Ni siquiera con la tele, que tampoco la veo.

–Por Twitch dijo Piqué que le gustaría ser presidente del Barcelona, que sería algo así como usted alcalde de Ledesma.

–¿Yo? ¿Alcalde? Ni hablar. Yo un ciudadano más. La política para los políticos.

–Y también la factura de la luz. ¿Si el precio del traje de luces fluctuara en función de la electricidad cuánto le hubiera costado el vestido que hoy se va a poner en La Glorieta?

–Bueno, bueno, no lo quiero ni pensar. Si ya es caro de por sí... Menos mal que el hilo y la seda quedan al margen. Los que sí lo habrán notado serán los pobres sastres, que dependen mucho de la luz para elaborar estas obras de arte.

–Ayuso quiere que el aforo para el cine y el teatro sea ya del cien por cien, ¿cuándo fue la última vez que fue al cine?

–¡Años! Nos gustaba mucho ir cuando no teníamos niños, sobre todo en invierno, pero ahora con ellos la cosa está complicada...

–Ahora lo que verá serán dibujos, entiendo. ¿Cuáles le gustan ?

–‘La patrulla canina’. Del cine no me acordaré, pero estos me los sé todos. Me gusta sentarme con ellos, es algo que les relaja.

–¿Por qué están más nerviosos, porque torea usted hoy o porque mañana vuelven al cole?

–Pues creo que, por ninguna de las dos cosas, yo estoy muy muy tranquilo, con lo cual lo que a ellos le llega es tranquilidad, y del cole creo que lo ven lejos porque como van el viernes y luego tienen fin de semana no han pensado mucho que se les acabaron las vacaciones.

–Otra vez a madrugar.

–A mí me gusta mucho levantarme temprano. Aquí en el campo lo hago a diario, aunque espero a que vuelva mi mujer de trabajar para ir a echar al ganado.

––Curioso, un torero con el mono de trabajo puesto.

–Yo llamo mono a las botas y los pantalones viejos. Sonará raro, pero a mí me motiva ponérmelo por las mañanas y agarrar el saco. Soy feliz así.

–En la sencillez del campo entiendo que no entra almorzar esferificaciones y cosas así.

–Qué va, qué va. Ni comerlo ni tampoco hacerlo. A mí es que la cocina no se me da bien, yo en lo que soy campeón es en el corte del chorizo y del lomo. Se me da de vicio. Espero que la autoridad no nos lea mucho, pero siempre llevo una navaja encima. Me gustan mucho, mis amigos lo saben y me las regalan.

–¿Las colecciona?

–Sí, sí. 16. Aunque las uso en el día a día, las tengo en una mesilla guardadas.