Las vergüenzas al aire

Llegó la Fundación Toro de Lidia a Salamanca la semana pasada y se encontró de bruces con la realidad del toreo, que es extensible al resto de España. Nada nuevo. Entró en escena poniendo de manifiesto los ataques y los peligros que acechan el toreo y lanzó una señal de auxilio ante un auditorio que no representaba ni la más mínima parte del toreo en esta provincia, ganadera y torera por excelencia. Apostó por la unión de los diferentes estamentos y por tratar de potenciar el toreo donde no existe, habló Cardelús de la importancia de recuperar plazas que han perdido su actividad e incluso por celebrar festejos donde no los hay. Y bien está todo. Loable es el empeño y su trabajo —desde la defensa jurídica con la que comenzó hasta la puesta en escena de los circuitos novilleriles o la Copa Chenel que está en liza—, entre otras cosas porque la Fundación, a través de muchas de sus acciones le ha dado, y le está dando, oxígeno al toreo, con logros que sin ella serían impensables.

Hay que sacar al toreo de la burbuja en la que se encuentra, son reales los ataques que se ciernen sobre la tauromaquia y no menos ciertos los que se atisban. Y tan evidente e importante es que hay que ser consciente de lo que se nos viene encima y de los riesgos que tiene la Fiesta como de los gravísimos problemas internos del toreo. Más relevantes que los externos. De poco sirve buscar alternativas ante lo de fuera si lo de dentro está manga por hombro. Si no hay compromiso ni siquiera de arreglarlo, si no hay tampoco voluntad de cambio ni intención en pensar en el mañana por parte de los que tienen en el toreo su medio de vida.

A la llamada de la Fundación del Toro de Lidia apenas respondió una treintena de profesionales. Tal vez haya sido demasiado generoso en la cuenta. No llegó. Una representación irrisoria de lo que debería haber sido la respuesta del toreo charro. ¿Dónde estaban todos los matadores de toros en activo y todos los novilleros? ¿Y los ganaderos? ¿Y las cuadrillas? ¿Y los apoderados? ¿Y los mozos de espadas? ¿Y...? Busquen las excusas que quieran, pero la realidad es la que fue. No estaban ni los que lidian, ni los que torean ni los que organizan festejos de la propia Fundación. La respuesta fue la misma que responde a la llamada de socios de la propia Fundación respecto a los profesionales, directa o indirectamente relacionados con la tauromaquia a nivel nacional. Las cifras sonrojan. De poco sirve llamar al aficionado y pedirle auxilio, y de nada, atajar los problemas externos que nos rodean si los propios interesados en que esto tenga importancia, relevancia y continuidad el toreo, apenas tienen voluntad de cambio ni de ponerlo en valor.

No es una crítica a la Fundación, con sus aciertos y sus errores, sino la enésima llamada de auxilio para hacer despertar al sector. Incluso para sacarle los colores, porque es evidente que la tauromaquia debe de interesar a más de las decenas de profesionales que se dieron cita en el Casino.

De nada sirve quedarse escondidos en la madriguera, no tiene sentido quejarse ni lamentarse en corrillos si cuando llega el momento cada uno va a lo suyo y no se hace nada para intentar cambiar y recuperar el esplendor del espectáculo. Y que hoy está como está, es por muchos factores externos sí, pero también, y sobre todo, es por la pasividad, el conformismo, el egoísmo y porque cada uno se siente el ombligo de un mundo en el que no es nadie. El toreo es víctima de la endogamia que nos condena.