Las mismas miserias

El Toro y el aficionado son los únicos que se salvan en la jungla del toreo. Los poderosos empresarios de las grandes ferias que quedan por delante este curso siguen escondidos y con poca intención de anunciar eventos taurinos, salvo en Francia que parece que va a ser el punto de atención en septiembre con toros en sus principales escenarios: Nimes y Arles. Cuando todos los artistas de otros sectores están deseosos de abrir sus puertas y volver a la actividad, en el toreo parece que no es así, pese a los paseos de los aficionados o las protestas de las cuadrillas en el Ministerio, falta un gran movimiento que lance las ruedas de la Fiesta. Esta misma semana, la empresa de Las Ventas de Madrid anunció que seguirá con las puertas cerradas ante la incapacidad de garantizar las condiciones sanitarias de los espectadores. Algo extraño está sucediendo, cuando a poco más de un kilómetro de este escenario, en el WiZink Center, en agosto, sin ir más lejos, ya se desarrollan conciertos.

En Madrid ni hay toros, ni quieren. Y eso que, en Las Ventas, a día de hoy, podrían contar con un aforo disponible en su 75%, pero prefieren mantener la puerta cerrada. Sin, de momento, explicaciones. El toreo se ha quedado anclado en el pasado y no solo antes de la pandemia que nos tiene metido el miedo en el cuerpo a todos. El toreo no ha sabido reaccionar, ni adaptarse ni tampoco evolucionar en cuatro meses que parecían propicios para ello. Como tantos inviernos.

Ha pasado la pandemia y los principales protagonistas parecen no estar dispuestos a concienciarse de que ha llegado el momento de hacer un esfuerzo extra si quieren darle continuidad al espectáculo. Por ejemplo, el toreo no puede dar la imagen que se dio el sábado en Ávila en las doce horas anteriores al inicio del festejo, donde no se sabía si a las nueve finalmente iban a sonar los clarines. La duda y la amenaza de la suspensión por ¡falta de toros! deberían hacer reflexionar a todos. A toreros, empresarios, ganaderos... Todos deberían reflexionar si esa es la imagen que se quiere dar del toreo. La integridad debe ser la punta de lanza. El respeto a la profesión debe primar por encima de todo y de todos. El toreo, más atacado y perseguido que nunca, no puede generar dudas, no puede quedar en entre dicho y sobre todo no puede hacer el ridículo. ¡Nunca! Antes tampoco, pero ahora mucho menos. Si no va a ser mejor quedarse escondido tras la pandemia. El toreo debe dar un giro de tuerca para seguir navegando. Debe de aprovechar su grandeza y no ser víctima de sus miserias por las imposiciones de los propios taurinos, llámese toreros, empresarios o ganaderos. El toreo debe ser pureza e integridad. Mientras no se mentalicen de una vez por todas, esto puede seguir languideciendo. La imagen es crucial para seguir viviendo. Y en esa imagen debe de prevalecer la verdad. El toreo y, sobre todo sus principales protagonistas, deben de concienciarse de que ya nada puede ser igual que antes. El toreo debe de dar un paso adelante y hacer autocrítica si quiere seguir viviendo y antes de ir a llorar a mostrar sus penas al exterior. De nada sirve el auxilio si seguimos navegando en las miserias de no hace tanto. Y ese asunto lo tienen que resolver los propios taurinos antes de sentarse en los despachos de políticos a los que el toreo de momento les interesa lo justo. O menos.