Las ganaderías salmantinas que quieren reconquistar Madrid este otoño

Cuatro puertas grandes se han logrado en lo que va de siglo con los toros de El Puerto en la última gran cita del año

José Juan Fraile, ganadero de Puerto de San Lorenzo, muestra su preferencia: “En otoño siempre me ha gustado lidiar, además hemos logrado triunfos rotundos. Llegan más preparados los toros, más cuajados, con un verano por delante, muchos con los cinco años cumplidos. A nosotros nos ha ido bien pasada la temporada y el verano. Embisten mejor”.

Moisés Fraile también muestra sus preferencias por lidiar en octubre en el coso de la calle de Alcalá, por encima de todo por la seguridad que da saber ya cómo ha ido la temporada: “En San Isidro, generalmente lo pasas muy mal porque es la primera. Ahora no estás tan nervioso has lidiado más y sabes donde has acertado y dónde no. No tienes la psicosis de San Isidro. El miedo de la incertidumbre si no estás lidiando lo tienes siempre, cuando lidias continuamente ves los resultados”. Ahí, sobre la corrida que lidiará el viernes en Madrid se aventura a decir: “A la fuerza no le tengo miedo, la corrida que llevamos a Las Ventas está muy movida y muy preparada. La verdad es que no se nos ha caído un toro en todo el año”. No es poca la tranquilidad que le aporta eso.