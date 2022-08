La tela de araña del toreo

E L toreo es tan mezquino que ha llevado a Ángel Téllez en convertirse en una nueva víctima más de su sistema. O estás dentro de las garras de los poderosos que manejan la tela de araña en la que se desenvuelve la Fiesta o no toreas. Una tela de araña en la que es muy difícil entrar y de la que nadie quiere salir. Los toreros prefieren ser marionetas de los cuatro poderosos de la industria taurina que tener el mando de ser dueños de su destino. O comulgas con ruedas de molino o te quedas en casa. La frase mil veces repetida. Así está el toreo. Los triunfos en el ruedo ya no valen, más que cuando interesa para justificar lo injustificable. El toreo pierde su grandeza en el momento en el que se deja de ser justo con lo que se hace delante del toro. Una ley no escrita que antes se respetaba. Una ley no escrita que antes le daba categoría a un espectáculo que poco a poco o va perdiendo esa categoría. Porque esos poderosos hombres que manejan sin pudor ni justicia, la tauromaquia en el fondo, y en la forma, también han dejado de tenerla. La categoría para ser justos y a partir de esa justicia saber lograr la rentabilidad propia de los nuevos nombres que van saliendo en la bolsa del toreo para regenerar la ilusión del aficionado. Ese que también ha descubierto a los personajes que envuelven la fiesta y la condena, donde se perdió la vergüenza por hacer demasiadas artimañas que antes se lograban con capacidad y picardía. Hoy se ha perdido la vergüenza, no se tiene miedo a la crítica, porque la crítica no crítica y porque el devaluado poder de los medios taurinos ha dejado de tener influencia y mando. Porque ya no tiene el valor de sacar los colores, de ejercer la denuncia y destapar las injusticias que se cometen a diario.