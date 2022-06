La técnica mata el arte

Capea le puso la pasión que no le ponen los toreros actuales y devoró en un periquete la técnica irreprochable del toreo moderno. La técnica sin alma que cercena y condena a los artistas, uno de los grandes lastres del escalafón actual: la previsibilidad que se supone en faenas que el aficionado se sabe de memoria.

La pasión, la entrega, la conexión con los tendidos es la que despierta las emociones a quien se sienta en el tendido. Y esa es una de las grandes claves que faltan en el toreo. Es como si el toreo de hace cuarenta años, el de la explosión de los ochenta —con la nueva versión del maestro Capea con la velocidad de menos que se trajo de México y revalorizó su imagen y su categoría— devorara la versión del toreo de nuestros días. Pero no fue la interpretación del maestro en los fastos de su cincuenta aniversario de alternativa, sino la forma de conseguirlo. Y, por encima de eso, la actitud, que fue con la que marcó las diferencias y puso distancia con el resto. La actitud y la ilusión que desprendía quien otea los setenta y quien lo ha vivido ya todo en el toreo. Quien ya no tiene nada que demostrar.

El Niño de la Capea, que mandó en el escalafón en los setenta y reinó en los ochenta, hubiera sido figura siempre. En las décadas anteriores, lo sería hoy y lo sería dentro de treinta años. Da igual. En un escenario como Guijuelo, con el toro de esa plaza, El Niño de la Capea dejó en un segundo plano en este caso a su hijo y a su yerno, a El Capea y a Miguel Ángel Perera.

¿Estuvieron mal? No. ¿Se le puede poner alguna pega a las faenas de Perera? Tampoco. Pero no dijeron nada o no trasmitieron a los tendidos. Es fácil que el maestro hubiera devorado —en esa tarde, en esa plaza y con esos argumentos— al noventa por ciento del escalafón actual que se hubiera anunciado con él en esa jornada tan especial, tan distinta.

El maestro volvió con sus armas, las que le hicieron muy grande y auparon a lo más alto del toreo en la década de los ochenta. Y con la sabiduría a cuestas de quien lo ha vivido todo. Y con ellas cautivó al público entregado sin reservas, que lo hubiera hecho de todas las maneras.

Por muchos capeístas y fieles que hubiera en la plaza una de las claves fue la capacidad de sorpresa de no saber nadie qué se iban a encontrar. Más allá de la magia del momento, de la improvisación, la forma de entrar y salir de la cara del toro, la ilusión que desprendía, el arrojo y el temperamento que siempre le acompañó, la colocación, la forma de presentar los engaños, al forma de andarle a los toros.

Todo fue una sorpresa. Todo fue una novedad. Todo fue como un déjà vu maravilloso que sirvió para que todos los presentes rejuveneciéramos junto al maestro en una tarde memorable en la que volvió a vestirse de luces a punto de cumplir los setenta septiembres.

El traje de los miedos y de los sueños, un impecable terno azul marino y oro de riguroso estreno en el que no existían las casualidades. El color lo eligieron sus nietos, el bordado sería asunto del maestro. El mismo, o muy parecido, a aquel de la memorable tarde en la que se encerró con los seis toros de Victorino Martín en Las Ventas en junio de 1988, una de las actuaciones estelares de su vida en la que firmó una faena memorable toreando con la mano izquierda.

Detalles de torero. Detalles de figura. Distintos, únicos y sorprendentes. La distinción se marcan las distancias. Y, sobre todo, con ilusión y sorpresa. La técnica debe ser recurso, no protagonista.