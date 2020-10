La sinceridad de Javier Valverde 10 años después de cortarse la coleta

Está orgulloso de su paso por los ruedos. Se sigue sintiendo torero aunque ya no se vista de luces. Entregó su vida al toro y el toro le puso en el camino de la vida para triunfar también en ella. Es un tipo listo. Siempre fue un torero realista y sincero. Fue a lo suyo y se hizo un hueco en el toreo. Fue un paso breve pero muy intenso. Ocho temporadas y media de matador de toros. Un nombre habitual en San Isidro, un fijo en las miuradas de la Feria de Abril, un torero muy respetado en Francia. Esos tres avales son más que suficientes para ir con la cabeza bien alta. Voz autorizada. Se marchó joven. Supo descubrir su momento de retirarse y aquella decisión le hizo pegar otro impulso más en el recuerdo que siempre queda de quien le vio triunfar y sufrir en el ruedo. Torero valiente, capaz, de depurada técnica y poderoso con los toros más difíciles de los hierros más complicados, siempre transmitió sensación de seguridad. Nunca se le sintió el miedo ni tampoco los nervios. Una paz templada ante la dificultad. Mañana se cumplen diez años de su retirada en Zaragoza. En diciembre le esperan los 43, se retiró hace una década. Y sigue igual que siempre, mantiene el tipo y seguro que aún le vale el grana y oro que descansa y respira en su armario. Fue su terno talismán.

–¿Se vive mejor dentro o fuera del ruedo?

–Es diferente preocupación. Eso sí, desde que me levanto hasta que me acuesto me sigo sintiendo torero. Intento llevar a mi vida, la rutina y la disciplina del toreo. Son responsabilidades distintas, pero todo lo que te lleva al éxito en el toro, es aplicable en la vida. El toreo es una auténtica escuela de valores que valen fuera del ruedo.

–¿Lo echa de menos?

–Dicen que cualquier tiempo pasado es mejor, pero no es mi caso. Ahora tienes otra perspectiva de la vida, ni mejor ni peor. No me gusta vivir de los recuerdos con melancolía. Pero soy consciente de que lo que me pasó en mi vida me permite hacer lo que hago hoy. Puede la sensación de agradecimiento a la añoranza.

–¿Qué guarda de entonces?

–¡Todo! Jamás vendí absolutamente nada, mantengo todos mis trajes, menos uno que regalé a mi amigo Bernardo (Schuster). Todo lo que forma parte de mi vida no se vende. Tengo pendiente ordenarlo todo y hacer alguna cosa bonita en mi casa. Es mi mujer la que me potencia tener cosas del toro; no me gustan las casas que parecen un museo pero sí tener lo más emblemático. Ahora voy a poner una cabeza de un Miura, de la corrida 200 de mi carrera.

–¿Qué se le pasa por la cabeza cuando ve todo aquello?

–A Mateo, mi hijo, le llama la atención mucho el traje de luces y lo toca con un mimo... cuando veo que juguetea con él para mí es lo más. Disfruto haciéndole partícipe. Cuando yo lo veo, no lo hago con melancolía, lo veo con naturalidad y orgullo.

–¿No ha tenido tentación de volver a vestirse de luces?

–Nunca. Soy consciente de que Valverde mataba lo que mataba y que hoy no sería capaz de tener aquel nivel. Es verdad que me haría ilusión que mi hijo me viese matar una corrida de toros; y sería por alguna causa importante, bonita, algo puntual, en una fecha marcada, pero para nada tendría esa insensatez de querer competir.

–¿Qué tardes se le vienen de pronto a la memoria?

–El Encuentro de Novilleros de San Sebastián me marcó, la puerta grande de Madrid... De matador las tardes de Sevilla con los Miura y las de Madrid. Una que para mí, sin cortar orejas, resultó trascendental fue en Sevilla, la de Palha (2005). El Miura de las dos orejas en Bayona, uno de Palha en Vic...

–¿Cuál fue el toro que más miedo le hizo pasar?

–Uno de Cebada en Béziers (2003). Me hizo pasar los 10 minutos más duros de mi vida.

–¿Y el que mejor toreó?

–Recuerdo uno en Palencia, que luego pinché, toreando con Finito y El Juli, de Garcigrande (2002). Y uno de Javier Pérez Tabernero en Salamanca (2004).

–¿Por qué quiso ser torero?

–Por vocación. No podría contestar ni el día que lo decidí ni porqué de forma objetiva. Ya nadie en esta época se hace torero por hambre, es algo vocacional. Te metes porque algo hay que te llama la atención, lo conviertes en un hobby y, sin darte cuenta, la haces tu profesión y tu forma de vida.

–Si pudiera quitarse 30 años de encima, ¿volvería a intentarlo?

–Sin duda. Tras conocerlo sería un disgusto gigante que mi hijo me dijera que quiere ser torero. Pero yo, siendo quien sufro, sí. Es una profesión a la que hay que darle todo y ser consciente de que muchas veces no te devuelve nada. A mí sí me lo ha devuelto. Volvería a hacer lo mismo, los mismos pasos y los mismos errores. Pero vi muchos compañeros, con condiciones, a los que la profesión no se lo dio.

–¿Qué le dio y le quitó el toreo?

–Quitarme nada. Yo le di unos años de mi vida y la profesión me ha dado una forma de ser para mi vida. Sigo siendo torero desde que me levanto hasta que me acuesto, y pienso de esa forma, me ha dado experiencias. Me dio mucho y no me quitó nada. Y, luego, de una forma objetiva, el toreo me ha dado las llaves de mi casa, una forma de ser y de andar en la vida, y miles de vivencias únicas.

–¿En qué tuvo que ser mejor?

–Mis apoderados, Nacho (Matilla) y Ángel (Castro), siempre me decían que tenía miedo a triunfar. A veces pinché toros que me hubieran llevado a metas más altas. Me hubiera gustado no haber tenido esa sensación en el último momento. Con la espada, a veces, me podía más el miedo escénico que la técnica o querer matar el toro. Eso me frenó y me hubiera gustado mejorarlo. Me acuerdo un toro de Miura, que le hubiera cortado seguramente un rabo, en Palencia; el que te dije de Palha, otro en San Sebastián. En Madrid pinché varios toros, la corrida de Adolfo en la que me quedó solo (tras las cogidas de Liria y Encabo), otro de Cuadri en Madrid; el de la confirmación en México. Todos esos esfuerzos merecieron otra rúbrica.

–¿Cuál es la faena de la que se siente más orgulloso?

–Si me quedo con una, la del toro de Palha en Sevilla. Por el momento, entonces ni yo era consciente de que podía ser capaz de estar a ese nivel con un toro, con esa verdad. Y aquel que tuvo aquella condición tan difícil me marcó.

–Entrar en aquel duro circuito de las corridas duras, y tan pronto, ¿fue un acierto o un castigo del que fue imposible salir?

–Fue la vida. Mi tercera corrida de toros fue en Santander, cortamos una oreja Jiménez y otra yo. Y allí salieron dos sustituciones; César cogió la de Valencia y yo la de Mont de Marsan, que era de Victorino. Era mi cuarta corrida de toros... y mi destino. Me permitieron encauzar mi carrera. No creo que sea un castigo, el castigo para un torero es no torear. Es verdad que en otros momentos me hubiera gustado sacar otro perfil; pero también te digo que me llena mucho haber navegado de forma honesta en esas corridas de toros

–¿En qué se sintió bueno?

–Con humildad lo digo, me he sentido un profesional capaz. He tenido y sentido esa capacidad con las corridas. He echado temporadas que hoy me tiemblan las piernas solo de pensarlo, años en los que mantuve un ritmo importante y presencia en ferias. Una tarde con una de Miura es como cuatro de las otras. Y no me veía con el agua al cuello. Aquellos años de triunfos en Santander, Madrid, Sevilla, Bayona, Palencia, Salamanca, Zamora... en 2006, 2007 y 2008.

–El momento que más le costó superar, ¿cuál fue?

–La cornada de Estepona (2008) me tocó, me frenó. No tuve muchas en mi carrera pero los toros sí me cogieron fuerte. Los toros cuando cogen hacen mucho daño, somos personas y es verdad que cada uno tiene un nivel de sufrimiento. Y también es verdad, aunque digan que no, que el valor se va por el agujero de las cornadas.

–¿Cuál fue el mejor consejo que le dieron y quién fue?

–Las personas que más me marcaron fueron Juan José, mis apoderados, Nacho y Ángel Manuel, y mi hermano, que resultó clave en todo momento. Mi hermano siempre estuvo muy preocupado de que no me viniera abajo en los momentos duros y de que no me saliera de la línea en los buenos. Hay que estar preparado para las dos cosas. Me enseñaron a aprender, a sufrir la preparación, los días que salen bien motivan, y en los malos tienes que crecer y aprender. Mi hermano siempre se encargó de inculcármelo día a día.

–¿Logró lo que soñaba?

–Siempre he sido lo más realista posible. Los sueños tienen que ser metas, no utopías. Y yo siempre me puse los que pudiera alcanzar, los sueños tienen que motivar. Soñaba cuando veía vídeos de Sevilla de Robles, de El Viti... ver una plaza llena y estar en los medios y toda la gente pidiéndote la oreja, y eso, por fortuna, lo he vivido en plazas grandes. He cumplido sueños, me hubiera gustado cumplir más, pero logré más de los que de niño ni siquiera me atrevía a soñar.

–¿Por qué se retira tan pronto cuando hoy casi nadie se atreve a decir adiós?

–Lo más difíciles es saber decir adiós. Los últimos años de esta carrera si puedes es mejor pasarlos en casa. Es mi opinión. El último año que toreo, le cortó dos orejas a uno Miura en Bayona, me veía joven, pero también incapaz de mentir. Nacho y mi hermano, lo veían y lo sabían. Los últimos años de un torero son muy duros y la profesión se vuelve agria si no estás. Intenté ahorrarme esa imagen y que la gente se quedara con el momento de plenitud. Veía que cada día me costaba más y las corridas seguían siendo igual de agresivas. Después, tras ver a otros compañeros, me ratifico, cuando ya no tienes esa capacidad de apuesta y de poner las dos mejillas si hace falta, donde mejor estás es en casa.