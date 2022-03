La primera baza charra en Madrid

Un astado castaño, dos de pelo colorado, dos negros, y otros tantos burracos componen el espectacular encierro con el que los Hermanos Sánchez Herrero asumen la primera baza ganadera del año en Las Ventas. Un serio, cuajado, lustroso y precioso envío que ya aguarda las últimas horas en Albarillo, la finca situada en las faldas de las cuestas de El Bodón, a la espera de su inminente viaje a Madrid. Un encierro estrecho de sienes, bien armado, no aparatoso pero sí muy bien hecho. Bajos de hechuras, por norma de manos cortas y paciente mirada. Le han bajado la altura los ganaderos mirobrigenses a los inmensos esqueletos de sus toros, de origen primitivo de Aldeanueva y ahora refrescado con nueva sangre, que les ha dado un punto más de armonía, menos altura y más redondas formas. Su misterio lo desvelarán este domingo en Las Ventas Carlos Olsina, José Rojo y Daniel Barbero. Tres perfectos desconocidos para el gran público que buscan su lanzamiento en Madrid como hiciera en la función inaugural del pasado domingo Víctor Hernández.

El hierro de Sánchez Herrero se ha convertido en todo un clásico en el inicio de la temporada venteña. Hasta en siete ocasiones ha lidiado ya en los primeros compases del curso taurino después de que debutara en la campaña de 2011. En todas ha mantenido el respeto y la seriedad. La repetición ha sido el mejor premio. En seis de las siete ocasiones que estuvo anunciada en los carteles del coso de la calle Alcalá fue la primera divisa charra del año en comparecer en la primera plaza del mundo. La que abrió la presencia salmantina. Incluso en 2014 fue la divisa que inauguró la temporada en el coso de Las Ventas.

La camada de 2022 de la ganadería de Sánchez Herrero está formada por cuatro corridas y tres novilladas con picadores. Lo tienen todo apalabrado. Madrid será el primer escenario. Puede haber alguna sorpresa más de nivel destacado entre los destinos, aunque de momento prefieren no desvelarlo. Pero ahí confirman también lo que es norma común en la mayor parte de las ganaderías. Después de casi dos años en blanco por la pandemia se está moviendo mucho el mercado. Hay muchas peticiones de toros. Y, además, no son muchos los animales que hay en el campo. Hay incertidumbre con el toro más serio y, sobre todo, para las novilladas picadas de escenarios de relevancia para esta temporada. No es el caso de la de Hermanos Sánchez Herrero, cuya irreprochable presencia hace que el encierro preparado, de entrada, se meta por los ojos de cualquiera. Por su seriedad, por su variedad de pelajes, por sus irreprochables hechuras. Madrid y su plaza de Las Ventas parece el mejor escenario para lucirlos.

Salamanca se estrena en la temporada venteña. Tras esta primera incursión, llegarán el toro de Domingo Hernández en la encerrona de Emilio de Justo el Domingo de Ramos. Luego, otra novillada de María Cascón que cederá el protagonismo al encierro de Montalvo que estrenará la feria de San Isidro. Ya será en el mes de mayo.