La Peña Taurina de Domingo López-Chaves, indignada con la negación de Daniel Luque para que el charro lidiara en Bayona

El salmantino Domingo López-Chaves iba a sustituir el próximo 3 de septiembre a Enrique Ponce en el cartel de la feria de Bayona, pero esto finalmente no será posible tras la negativa de Daniel Luque. Emilio de Justo, que era el otro diestro acartelado si que aceptaba la decisión, al igual que la empresa encargada de gestionar el coso francés, pero el no del torero sevillano ha sido definitivo para que el charro no lidie finalmente en Bayona. La Peña Taurina de Domingo López-Chaves está indignada con esta decisión y han decidido emitir el siguiente comunicado:

“La Peña Taurina de Domingo López-Chaves de Ledesma desea hacer llegar a todo el mundo taurino el desasosiego y enfado que nos invade tras la triste situación vivida por nuestro torero al no ser incluido en los carteles de la feria de Bayona.

El pasado fin de semana conocíamos que Domingo finalmente se quedaba fuera del cartel del 3 de septiembre en la Feria Atlántica de la ciudad francesa donde debía haber sustituido a Enrique Ponce, pues la empresa así se lo había pedido e incluso había llegado a “cerrar” con él su contratación. Pero lo malo de haberse quedado fuera no es el no torear, si no los motivos por los que no hará el paseíllo. Y es que tras una feísima artimaña de veto y chantaje por parte del Sr. Carlos Zúñiga hacía la empresa, ésta decidía a última hora y de manera sorpresiva no contar con el torero salmantino.

El empresario y apoderado había amenazado a la empresa de Bayona con retirar del cartel a su torero, Daniel Luque, si en el se incluía a López-Chaves, cosa que finalmente ha conseguido.

Ante esta deleznable situación, la Peña Taurina del diestro de Ledesma no podemos quedarnos callados y necesitamos mostrar nuestra total indignación y enfado por tal cacicada. Un acto que no solo menoscaba la valía y la trayectoria impecable del Maestro Domingo López-Chaves, si no lo que es más grave, la de todo el toreo en general.

Este atropello no es solo a los socios de su peña, también lo es a todos los aficionados que nos sentimos perplejos, ninguneados y porque no decirlo, estafados.

Con esta carta queremos significarle al Sr. Zúñiga que hechos de este calibre son una total falta de respeto a la profesión, al propio torero y por supuesto a los aficionados de los que él también vive.

Situaciones así desprestigian a la tauromaquia y confirman que el mal que está atravesando la Fiestas de los toros, no viene sólo de fuera, si no que está también dentro de la profesión.

Por otro lado, y en lo que respecta directamente a su torero, el haber permitido que esto ocurra le deja a él en evidencia y le califica de mal compañero. Ambos demuestran muy poco respecto por la profesión. ¿Por qué tienen que vetar a un profesional con 23 años de alternativa a sus espaldas, que siempre ha dado la cara con las corridas más duras y que además es reclamado por los aficionados franceses?, ¿qué necesidad tiene de hacer semejante tropelía? Éstas, y otras muchas, son preguntas que tanto el empresario como su torero deberían responder.

Lamentamos tener que alzar la voz al denunciar semejante deshonra, pero haber dado la callada por respuesta y limitarnos simplemente a lamentar la situación no hubiera hecho más que justificar la fechoría y “blanquear” algo que, sin duda, a quien más daño hace es a la Fiesta de los Toros. No, no y no... ni con López-Chaves ni con nadie. Si no defendemos nosotros la Fiesta, ¿quién lo hará?... así, mal vamos.

Nos despedimos deseando la mayor de las suertes a los tres actuantes en el cartel, agradeciendo el apoyo de toda la afición y a la de Bayona en particular, alabando la buena disposición mostrada por la empresa y orgullosos de las buenas palabras y compañerismo ejercido por Emilio de Justo hacia nuestro torero.

Domingo López-Chaves está listo y preparado y la afición con ganas de disfrutarle. #ilusionintacta”