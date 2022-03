La novillera salmantina Raquel Martín, con más ilusión que miedo

En dieciséis meses y medio ha pasado de torear por primera vez en público un añojo (11 de octubre de 2020) a estar a punto de debutar con picadores en una feria de la trascendencia de Olivenza, con todo el mundo taurino pendiente de lo que ocurre en esta localidad pacense. La pasada campaña la cerró con trece novilladas y dos festivales, este año ya se vistió de luces el pasado domingo en Arzacq (Francia) donde cortó una oreja.

En junio de 2021 toreó su primera novillada de luces en Arles, la mañana en la que además pisaba el primer ruedo de máxima categoría. Un debut por todo lo alto. Tres orejas, salida a hombros y Francia entera rendida a una nueva sensación que acababa de romper el cascarón. En aquel momento aprobó la EBAU y ya le permitió matricularse en Enfermería. Ahora tiene el reto del debut con picadores, hecho que únicamente había conseguido en Salamanca en toda la historia Sonia Lerma; Raquel Martín ahora coge el testigo para convertirse además en la primera salmantina que logrará torear con los del castoreño en España.

Así Raquel Martín entrará en la historia por ese logro y además por su meteórica carrera. Hasta ahora ha cautivado por su despacioso concepto del toreo, por la virtud del temple y por sus exquisitas formas, que a partir de ya tiene que ratificar ante el utrero. El año pasado hizo su temporada con dos vestidos de luces, que ‘heredó’ de Cristina Sánchez, uno lila y otro verde. Ahora ya ha descubierto también lo que es ir al sastre. Este viernes en Olivenza estrenará su primer terno.

–¿Qué supone verse anunciada en una feria como la de Olivenza?

–Verme en un cartel lleno de figuras es un auténtico privilegio. Debutar con caballos en una feria con el ambiente de Olivenza es un lujo y todo un privilegio. Estoy muy agradecida por poder estar acartelada ahí para mi debut.

–Toreó en público por primera vez en octubre de 2019, se estrenó de luces en junio de 2020; y nueve meses después va a debutar con los del castoreño. ¿No va todo demasiado deprisa?

–No esperaba que el 2022 estuviera dando un paso tan grande. Ha sido todo muy rápido, pero estoy muy contenta porque tanto en mis entrenamientos de salón como en el campo, me he notado mucha evolución y me encuentro muy bien con los trastos y con los animales. Siento que estoy creciendo mucho como torero.

–¿No le sorprende?

–Sí, hasta yo misma me sorprendo mucho. He hablado con otros novilleros que a lo mejor sin caballos han toreado el triple más que yo. A ellos también le sorprende que vaya todo tan rápido; pero ya te digo que la más sorprendida soy yo misma; pero también es verdad que ni yo esperaba tener la capacidad de evolución que he tenido este año. Y la verdad que siento gran satisfacción por todo lo que he crecido...

–¿Qué valoración y qué recuerdos tiene de la pasada temporada? Que fue la primera de su carrera...

–Fue muy bonita, era la primera completa y fue muy especial por todo. Disfruté mucho todas las tardes, pero si me tengo que acordar de alguna en concreto me quedo con la de Cantalpino, en la que pude disfrutar mucho con la novillada del maestro Capea, igual que en Villavieja con los de Galache. Y no me puedo olvidar tampoco del festival de Ledesma a favor de Aerscyl en el que tuve el privilegio de torear al lado del maestro López Chaves.

–¿Y no me dice nada de Arles?

–Por supuesto, esa está por encima de todas. Arles fue muy, muy especial. Es un marco muy bonito, increíble. Aquel día, recuerdo, por encima de todo salí a disfrutar, logré un gran triunfo y me lo dieron todo. Tengo muy buenos recuerdos. Un recuerdo inolvidable.

–Ahora ya está de nuevo anunciada allí con picadores...

–En Arles también haré la presentación como novillera con caballos en Francia. Me hace mucha ilusión que sea en ese lugar. Es una plaza preciosa, y logré una gran conexión con la gente de allí, que me acogió muy bien el año pasado. Espero que ahora les siga dando motivos para que me sigan tratando igual...

–¿Es consciente de que a partir de ahora se dispara todo, la responsabilidad, la presión, la exigencia? Todo va a ser mayor, ¿Qué siente, más miedo o más ilusión?

–Ahora mismo estoy con la cabeza en Olivenza y siento una gran responsabilidad, porque sé que esa tarde va a ser muy importante en mi vida taurina. Casi tengo más ilusión que miedo. Está compensado y ahora mismo pienso más en disfrutar a que todo tenga que salir bien. Pienso en disfrutar, pienso que puede ser una tarde tan bonita...

–¿Qué le está aportando Cristina Sánchez?

–Está siendo muy importante y clave para mí. Me ha enseñado muchas cosas de lo que tiene el mundo del toro por dentro, me ha enseñado el sacrificio que requiere esta profesión, además de lo bonita que es. También ha sido un apoyo crucial para mí, siempre ha estado conmigo, está pendiente de todos los días que voy al campo y noto su presencia que es muy favorable.

–¿Cuál es el mejor consejo que le ha dado?

–No sabría decirte, estoy tanto tiempo con ella y tanto lo que hablamos... Son tantos los consejos que me da que no podría quedarme con uno solo. Con Cristina, somos muy cercanas y, teniendo siempre el respeto de admiración que siento por todo lo que ha llegado; la verdad que es la mejor persona que puedo tener a mi lado. Ojalá llegue yo algún día a ese nivel. Estar con ella, me es muy ameno, me sirve mucho y aprendo todo. No me pesa sentir tanto respeto como siento por ella porque me ha tratado siempre con cercanía y con cariño. Le estoy muy agradecida...

–¿El gran reto cuál es?

–No me gusta ponerme techos, porque cada tarde salgo a disfrutar y a hacer que la gente que me esté viendo disfrute con lo que hago y con mi toreo. Entonces, ese es mi reto, disfrutar de mi profesión, que la gente pueda verlo y se emocionen conmigo en la plaza.

–¿Se siente que ya es conocida en la calle, en los medios, en las redes sociales? ¿Siente que la gente está pendiente de Raquel Martín?

–Me sorprende un poco el movimiento en redes sociales que puede hacer con mi nombre. Aún no me creo lo que me está pasando. Soy consciente de que me queda todo por delante, aún no soy nadie para que hablen de mí; pero estoy muy agradecida a la afición porque a todos los sitios a los que he ido me han tratado muy bien.

–Y, a partir de ahora, ¿todo va a seguir así de rápido?

– Sinceramente no sé, ni sabría decirte. En el toreo no hay nada escrito. Ahora ha ido todo deprisa, no sé si seguiremos así; entiendo que novillo el picado requerirá otro tiempo, pero lo que venga lo iremos viendo.

–¿Qué es lo que más te está costando en todo este tiempo?

–Ahora no sabría, en el campo me estoy encontrando bien. Y estoy contenta por cómo me están saliendo las cosas. Me estoy viendo cada vez más suelta. Ahora, a Olivenza, llego con ganas de que salga todo muy bien y sin atropellar la razón. Espero poder estar tranquila y que no me traicionen los nervios.