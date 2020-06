La mejor versión de Diego Urdiales en la vuelta de los tentaderos al Campo Charro

En cuanto el confinamiento dio una tregua, Diego Urdiales, recién estrenados los 45 (Arnedo, 31 de mayo de 1975) buscó el Campo Charro para encontrar la paz del toreo. Para reencontrarse con él. Para volver a dar rienda suelta a sus sentimientos. Para volver a hacer explotar su toreo. Diego es pura esencia. La conserva y, lejos de ir marchitándose, va cogiendo cada día más poso. Este forzoso parón por el maldito coronavirus, parece haberle sentado de maravilla: “Este tiempo me ha hecho pensar mucho...” sostiene Urdiales con la voz pausada de siempre. Como su toreo. Los toreros también crecen fuera del ruedo y cuando el toreo está en silencio. Acompañamos a Urdiales a una tienta en El Pilar. El Campo Charro ha empezado a recuperar su pulso sin que eso quiera decir que en este tiempo hubiera parado. El turreo de los toros denota la tristeza de un futuro que no sabe cuando escampará.

El toreo de momento se siente y se disfruta en la soledad del campo. Allí siguen naciendo becerros bravos y fraguándose los toreros. Este parón despenó de fríos y lluvias las sesiones de tienta. Bien avanzada la primavera, y con el verano casi a la vuelta de la esquina, se aprovecha la caída de esas tardes que ya se resisten a desaparecer. Y en ese silencio y remanso de paz es donde brota el toreo y la bravura. Urdiales ante tres vacas de El Pilar, exigentes, con diferentes claves. Con un fondo que parecía interminable. Le costó quedarse centrada a la que rompió plaza hasta que Urdiales sujetó su larga correa en faena candorosa. Rápido entró en harina. Y sirvió para arrebatarse muy rápido y casi lanzarse sin red con la extraordinaria segunda, por fondo, bravura y clase. Y puso un broche bárbaro con la brava tercera. No escatimó nada. Desatado el toreo y el torero mientras caía la tarde en El Puerto de la Calderilla. Derroche de Urdiales. “¡Eso es el toreo!” brotó de la boca escondida tras la mascarilla de Moisés Fraile desde el palco de la plaza de tientas. La pureza de siempre, el sabor incuestionable. La sinceridad de todo. La torería. El sabor. Otra vez Urdiales. Como aquella tarde del último septiembre en la que llegó su tardío debut en La Glorieta, que aún resuena frente a aquel bravo toro de Montalvo.

Es lo que queda y quedará de la Feria previa al virus. Por encima de trofeos, premios o puertas grandes. El toreo no se mide por ahí. A la íntima tarde de El Pilar, le va a suceder algo parecido a aquella del abono charro: Crecerá con el paso del tiempo. “El recuerdo de aquella tarde en La Glorieta es inmejorable y ponerle un número o situarla en un lugar con cifras me parecería una vulgaridad”, apunta Diego al cuestionarle si había posibilidad de situar esa faena dentro de su carrera: “Por sentida será de las más importantes de mi vida... Hasta mi gente me lo dice, no saben qué paso pero la vivieron de manera especial. Son de esas faenas que se viven con gran emoción, cada cosa que se hace, tanto a mí, como a quien lo vivió en el tendido, quedará en el recuerdo. Pude sentir tantas cosas tan bonitas... e incluso me siguen pasando, la gente la recuerda y se emociona. Y yo... Quedará en mi recuerdo”. Es lo mejor.

–¿Cómo ha vivido esta etapa del confinamiento?

–Es una sensación extraña. Qué duda cabe que es una situación única que no habíamos vivido y ojalá no volvamos vivir. La viví y la vivo, con dolor por tantos fallecidos, con incertidumbre por la situación y la gente. Y, a la vez, con calma, disfrutando de mi familia e intentando buscar el lado positivo.

–¿Lo tiene? ¿De qué ha servido todo este tiempo?

–Lo primero para valorar lo que de verdad tiene importancia, que es la propia vida. Disfrutar de la familia y de la gente que quieres. Sirve para darnos cuenta que nadie es más que nadie. Ojalá sirva para ser mejores personas y concienciarnos de que unidos y con ayuda todo va mejor.

–¿Optimista para el futuro?

–Intento serlo siempre. Esta situación económicamente nos va a afectar a todos, no solo a los toros; pero no tenemos porqué creer que la tauromaquia pueda verse más afectada que otras cosas. El toreo es un arte y una esencia que tiene mucha fuerza y hace que podamos transmitir cosas muy bonitas y emocionar a la gente y la gente ahora más que nunca tiene ese deseo, está con la emoción a flor de piel y más sensibles por lo que hemos vivido. Y el toreo es sentimiento puro.

–¿En qué tiene que cambiar el toreo tras una situación como esta? Tal vez sea el momento para hacer frente a los problemas que ya arrastraba...

–Que esos valores que se desprenden de una situación así nos enseñen a hacer las cosas bien, a intentar dar la importancia a lo que lo tiene. Debe de servir para darnos cuenta tanto humanamente como en el toreo que la esencia es lo más importante, y cuando eso se maltrata y se hacen cosas que no son justas, no es bueno para nadie. Si somos justos vamos a salir beneficiados. Tras esta pandemia hay que mirar para adelante y buscar el bien común y de todos, que en el toreo, estemos más unidos que nunca es clave.

–¿Es posible esa ansiada unión en el toreo?

–Totalmente. El que vaya a hacer algo que se mire del ombligo para afuera no para dentro y entienda que esto y el toreo está por encima de todos. Claro que es posible esa unión. Siempre he creído en ella, he intentado defenderla en la medida que he podido y es evidente que cuando las cosas se hacen de forma consensuada por el bien del toreo, todos salimos beneficiados. Siempre es mejor el bien de todos que no solo de unos pocos.

–¿Qué mensaje le manda al Gobierno al ministro de Cultura tras el ninguneo al que ha sometido a la tauromaquia?

–Que gobiernan para todos. El toreo es un ejercicio de libertad, como la democracia. Muchos de nuestros antepasados han luchado de manera extraordinaria por ella, y ahora ellos tienen la responsabilidad de mantener esa democracia y esa libertad, luchar por todos no por unos pocos.

–El toreo se ha hecho notar, pero falta una respuesta del Gobierno con hechos...

–Se ha dado un paso pero tiene estar basado en hechos, no solo en palabras. Hay muchas familias necesitadas en el toreo que han correspondido con el Estado de manera extraordinaria muchos años. Ahora el Gobierno debe estar a la altura y ayudar a la familia taurina, que también vivimos, comemos y pagamos nuestras casas, alquileres, la luz... La gente del toro tiene las mismas necesidades que tienen los que no dudan en ayudar. Estamos esperando su respuesta.

–¿Por qué se juega la vida un torero?

–En mi caso porque me hace sentir algo cuando soy capaz de torear como siento y como me pide por dentro mi forma de entender el toreo. Es algo indescriptible y esa sensación hace que pueda con esos miedos, aunque se pase tan mal y se ponga por encima de todo sentir lo que llevas dentro que es tan fuerte.

–¿Cuál es la principal motivación que tiene a la hora de vestirse de torero?

–Expresar mis sentimientos, poder hacerle al toro eso que tengo en la cabeza y en el corazón para transmitirse. Estoy convencido de que si yo lo siento, y soy capaz como he demostrado en varias ocasiones, puedo hacer cosas a los toros que queden en el recuerdo de la gente y en el mío personal. Vivo, entre otras cosas, para tener esas sensaciones.

–¿El toreo, es de izquierdas, de derecha...?

–Eso es una película que quieren vender ciertos políticos que es falsa. Tengo amigos de izquierdas, de derechas y de centro. Lo que se siente cuando un torero es capaz de expresar es algo indescriptible y muy pocas cosas en la vida lo pueden hacer. Es falso. Son intereses que utilizan los políticos. El toreo es del pueblo y a la vez es universal.

–¿Había perdido el toreo competencia o rivalidad?

–No lo creo. Ahora los toreros se arriman muchísimo. Si que a lo mejor haya que ser más original desde fuera para crearla.

–¿Le gustaría mandar o se conforma con ser un torero distinto con la bendición de la afición y figuras históricas?

–Me gustaría tener una carrera más tranquila en cuanto a la forma del trato que me dan las empresas, pero todos sabemos como está. Hay demasiados intereses creados. Parece que siempre lo digo yo. Hay profesionales, del toro y de la palabra, que lo deberían decir más a menudo.