La ilógica de la lógica

Los toros desaparecen de las televisiones y las radios en cuanto termina el encierro. Un encierro que no tendría sentido si no existiera la corrida de toros por la tarde, que marginan, olvidan y no tienen en cuenta.

Ni una sola reseña de lo que ocurre de los toros que ocho horas y media antes recorrieron las calles de Pamplona. Hay una estadística que recoge que son en torno a las dos mil personas de media las que corren el encierro y veinte mil las que cada tarde abarrotan los tendidos al reclamo de la corrida de toros. Esos son los que entran sin reparar que la monumental de Pamplona —esas que ideó Joselito el Gallo a principios de siglo, para que pudiera entrar más gente a los cosos y para que a precios más bajos fueran factibles para el pueblo— se queda pequeña ante la demanda de entradas para San Fermín.

Ese detalle no parece interesar a los medios que dan la espalda no solamente a los tres hombres, acompañados de sus cuadrillas, que cada tarde hacen el paseíllo, sino a los miles de aficionados que les gustaría tener la información de lo que también sucede en la plaza. El encierro, sí; pero la corrida también. El primero sin la segunda no tendría sentido, ni existiría. No habría ganaderos que dedicaran su tiempo, sapiencia y dinero para criar toros durante cuatro años, con una selección escrupulosa con reatas con décadas de historia para solo correr un encierro.

Si hay veinte mil personas todas las tardes dentro de la plaza, y otras veinte mil se dan cita a última hora en los aledaños para ver salir a los toreros y al desfile de peñas que han abarrotado los tendidos de sol, no habría que tratar al espectáculo en función de los gustos de la gente. Ahí entra el derecho a la información. Y la profesionalidad.

No puede ser que se le de cabida a una ridícula manifestación antitaurina, cada vez más desinfladas (¿lo han notado?) de varias decenas de asalariados que acuden a un sitio, da igual el que sea, sin saber por qué protestan, que a lo que ocurre dentro del recinto que es seguido por varios miles. Ese es el derecho a la información taurina es que le están quitando desde hace años a los aficionados. Sin argumento más allá de una vana demagogia.

Y eso sucede cuando llega San Fermín y los encierros acaparan esos minutos silenciando después la corrida de toros. Y sucede fuera de Pamplona cuando no es San Fermín. ¿Acaso el aficionado taurino no tiene el mismo derecho a tener información como la tiene de política, sociedad, deportes, cultura? ¿De cultura? De cultura he dicho, sí. Porque el espectáculo taurino también es Cultura, aunque a una minoría ignorante de la historia lo desconozca.

Y a esos se les podría alumbrar su desconocimiento recordándoles que la tauromaquia forma parte del Ministerio de Cultura y que el Gobierno la reconoce como disciplina artística y producto cultural. Reconocida en su día y negada hoy, en lo que pueden, como ese veto al toreo en el bono cultural para los jóvenes que dinamitaron como pataleta a quien no puede prohibir más.

Sí, su afán de prohibir. Pues ese Gobierno que niega la información taurina, que no emite ni una sola corrida de toros en la televisión pública, que se justifica con los cincuenta minutos de Tendido Cero y fulmina la información taurina, tiene a dirigentes socialistas que no les importa sentarse en un burladero del callejón de Pamplona para comerse un bocadillo y ver una corrida de toros de gorra. Es el gobierno sin complejos que tenemos y los dirigentes sin vergüenza que sufrimos. Antitaurinos de pacotilla que ni saben lo que prohíben, con tal de que imperen sus gustos sobre el resto.