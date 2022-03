La historia de Sonia Lerma, la primera salmantina que debutó con picadores

No era fácil romper moldes y los rompió. Logró saltar las barreras que nadie había saltado en Salamanca. No solo por matricularse en la Escuela taurina, porque ahí, pronto destacó sobre el resto; tampoco porque se convirtiera en una de las preferidas del maestro Juan José, que no se casaba con nadie. Si no porque con su arrojo, valor, entrega y su toreo rápido se fue abriendo paso entre los mejores. Eran los últimos años de los 90 y Sonia Lerma se hizo notar tanto que se convirtió en uno de los referentes del colectivo taurino de la Diputación. Y compitió de tú a tú con los alumnos estelares del momento, con Javier Castaño, Leandro, Valverde, Diego Ramos... Sonia Lerma sigue enamorada del toro, porque el toro le dio todo y le hizo conocer al que hoy es su marido y padre de sus tres hijos, el banderillero Rafael Rosa, hoy en las filas de Cayetano y antes en la de otras figuras como Finito, El Cordobés, Rivera Ordóñez o Manzanares. Le conoció una tarde en Castillejo de Huebra, en un tentadero con las vacas de Sánchez Cobaleda, él estaba de tapia, ella de invitada. De aquel flechazo nació una unión de hace más de veinte años: “Mi etapa pasó y pasó”, reconoce hoy esta salmantina a la que el amor llevó a instalarse en Córdoba. Veinte años después de aquella aventura en los ruedos, no le duelen prendas reconocer los errores que cometió: “Mi equivocación fue irme a debutar con picadores Perú. Siempre me lo decía Juanjo, y me demostró que tenía razón. Me lo ofrecieron y no me resistí”. Hasta esa nueva etapa con los del castoreño, recuerda y la define como “fabulosa”: “Me han quedado amistades para siempre. No te exageraría si te dijo que aquellos años los guardo como los mejores de mi vida, además de mis hijos y mi marido, claro”.

Sus lazos familiares unidos al mundo del toro marcan su punto de partida. Sonia es prima de Antonio Lerma, que llegó a debutar con picadores y a torear en la Feria de Salamanca: “A su vera descubrí el toreo y me quise apuntar a la Escuela taurina. Con la oposición total de mi padre, a quien me costó convencer. Hasta que me firmó la autorización para matricularme pasó tiempo”. Y ahí rápido se encontró con la fuerte personalidad del maestro Juan José, tan duro a veces, tan sensato y tan real otras; y tan torero siempre: “Ha sido una de las personas que más me marcó en la vida, me ayudó muchísimo y qué buenos consejos me dio. Recuerdo que con él comencé a torear pronto. El primer año ya me llevó al campo. Apenas tenía 14 años”. Empezó a torear en 1996 y aquella campaña ya la cerró con 14 novilladas (1996). Y ahí ya se disparó todo en los siguientes cuatro años en los que toreó más de un ciento de novilladas sin picadores (el año más intenso sumó 42), hasta que en 2000 se fue a Perú a debutar con picadores: “Me equivoqué, en aquel momento tenía mi nombrecito en Salamanca y me hubiera gustado un debut por aquí”, matiza: “Todo hubiera tenido otra repercusión”. Y reconoce esa espina que aún tiene clavada: “Mi pena fue no torear en La Glorieta”.

Debutó con picadores con 19 años en Cutervo (Perú) y en aquel país toreó hasta seis festejos con los del castoreño: Tres en Cutervo, dos en Chota y otra más”. Era el invierno anterior a la primavera de 2000: “Estuve allí casi dos meses... Y lo mal que lo pasé”, recuerda: “Me fui sola, porque no pude coger el avión que tomaron otros toreros como Alberto Manuel, El Millonario, Niño Belén, Regino Agudo. Tuve que irme y volar sola. Lo pasé mal, fue muy difícil. Y eso que allí se portaron genial conmigo; pero fue muy duro”.

