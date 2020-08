La historia de ‘Potrico’, el primer toro indultado tras el confinamiento

Amaneció de nuevo en uno de los cercados de El Puerto de la Calderilla, donde apenas tres días antes había sido embarcado con rumbo al coso de Astorga (León). No era el destino más torero ni tampoco el escenario soñado, pero Potrico se encargó de darle categoría al acontecimiento para convertirse en uno de los toros del año del coronavirus. Se ganó el indulto. Un viaje de vuelta a la vida para seguir sembrando el campo de bravura. Es el nuevo semental de El Pilar. A media mañana, antes de que comenzara a picar el sol de otra jornada de reencuentro con el calor, Potrico aguardaba en una de las corraletas anexas a los chiqueros con una parada de bueyes, con los que pasó la primera noche de su nueva vida. Un empujón del mayoral, lo condujo a la manga que lleva al mueco donde lo iba a curar por el propio Moises Fraile, con precisión de cirujano. En toro entró en los corrales primero y en el mueco después con una nobleza inmensa. Ni un movimiento de más. Todo parecía sencillo. Ni se movió después en la intervención, antes de que se volviera abrir el doble yugo que le inmovilizaba para recuperar la libertad eterna a la espera de su nuevo harén de vacas marcadas con la letra griega que comenzará a cubrir este invierno.

Potrico había llegado a su etapa de cinqueño, el último año en el que se hubiera podido lidiar en una plaza. Madrid era su destino inicial: "Si el año hubiera sido normal, se hubiera lidiado en la primera de las dos corridas que teníamos reseñadas para Madrid", comenta Moisés Fraile. Pero a El Pilar, a Potrico y al mundo se le puso por delante el coronavirus y cambió todos los planes. Se suspendió el grueso de la temporada y en estas apariciones puntuales en las que se están dando toros le llegó su turno. Como al resto de la corrida que terminó en Astorga: "De ahí había cuatro toros que se reseñaron el año pasado para Sevilla, de hecho, el quinto (Deslumbrero, que fue premiado con la vuelta al ruedo en Astorga) estuvo en La Maestranza de sobrero, a última hora decidimos no lidiarlo. Y los otros los reservé cuando salió la corrida de José Tomás en Granada", recuerda Moisés Fraile. Pasaron los meses, se hicieron cinqueños y compusieron una corrida de toros de categoría para Madrid este año. Florito tenía reseñados en El Pilar dos encierros, para Resurrección y San Isidro. En cualquiera de las dos se hubiera lidiado esta corrida que finalmente terminó en Astorga. "Lógicamente no era su destino inicial, por la seriedad, el cuajo y el volumen, pero las circunstancias del año vinieron así. Yo no pensé que ellos la quisieran. No era de Astorga. Julián Guerra, apoderado de los toreros, me dijo que no le importaba. Y yo, lógicamente, prefiero ver lidiar los cinqueños en una plaza". Al final lo que parecía un exceso le ha dado al triunfo y al hito del indulto un reconocimiento mayor.

Y Potrico, número 64, cinqueño, colorado con 666 kilos, se ha convertido en la nueva joya de la corona de la reserva de bravura de El Pilar. El juego del toro viajó de inmediato de boca en boca de los aficionados y de los profesionales. El vídeo se viralizó y con él se revalorizó el nombre de la vacada salmantina. Potrico era el tercer producto de la vaca del mismo nombre en femenino, con 9 años, con dos crías ya vistas en la tienta, con nota pero desechadas. Era el primer macho de aquella madre. Y ha acabado con el cuadro. El padre de Potrico, llamado Renacuero, también tiene una historia curiosa. Reseñado para un festejo en Málaga se partió una pata y no se pudo lidiar, cuando se recuperó lo torearon en el campo con un juego extraordinario y está dando unos productos fantásticos. Potrico, que era hermano de padre del gran toro que el año pasado lidió Álvaro Lorenzo en Sevilla, ahora se ha convertido en uno de los nuevos sementales de la casa. Habrá que esperar a 2023 para ver las primeras crías, y a 2025 para juzgar los primeros hijos en la plaza. Es el lento, parsimonioso y misterioso ritmo del campo. Para entonces ojalá se recuerde ya al virus como una mala pesadilla ya pasada y el toreo vuelva a brillar de nuevo en su esplendor.