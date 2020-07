La herencia taurina de Juan José en su última entrevista en LA GACETA

"Si mil veces naciera, mil veces intentaría ser torero", afirmó el fallecido Juan José al cumplirse medio siglo de alternativa (en Manzanares con el toro Hullero, del Conde de Mayalde, y de manos de Andrés Hernando y Gabriel de la Casa) en la última entrevista en vida a LA GACETA, en un manual de cómo, desde su punto de vista, es (y debe ser) el arte del toreo a través de una conversación en la que se revela su personalidad, como magnífico conversador de toros cuando encontraba el acomodo de una buena charla. Le gustaba la sencillez y no levantar revuelo; con el paso de los años mantuvo una inmarchitable torería. Desprendía el aroma de torero antiguo y así actuaba. Le tocó vivir a contracorriente en su última etapa de apoderado, cuando siquiera habían transcurrido los tres primeros meses del año en el que celebra sus bodas de oro como matador de toros: -¿Qué tienen que ver aquellos inicios con los de hoy? -Nada. Antes ibas aprendiendo de los aficionados, le embestías cuando toreaban de salón y aprendías de ellos queriendo ser torero. Así aprendí las suertes. De aquella etapa de mi niñez, por aquí, recuerdo a Pepe Colmenar que después llegó a matador, estuvo mucho tiempo en casa de Pallarés: trabaja en Fuentes e iba de tentaderos por la zona. Es de los que más recuerdo guardo. Pero como él había otros 15 ó 20. -¿Y no queda nada de aquello? -El sistema hoy es diferente. Antes, llegabas a una tienta y encontrabas a una veintena de aficionados de tapia. Había que pedir número al llegar y, en función de eso, se respetaba el orden para torear. Si tenías el 18 y llegaban hasta entonces las becerras toreabas y si no, nada. Yo tenía una ventaja, como era de Fuentes, Domi el mayoral de Atanasio, que venía mucho aquí de compras y se llevaba bien con mis padres, le pedía a don Atanasio que me dejara torear. Cuando llegaba me ponía en el arco de la salida para que don Atanasio me sacara y decía "¡Que salga el de Fuentes!". También había un lechero en Martín de Yeltes, que recogía toda la leche del Campo Charro y la vendía en el pueblo y estaba enterado de todas las tientas; en el recreo me acercaba a la plaza y le preguntaba dónde había. Él era mi punto de información. A partir de ahí, bicicleta y en busca de los tentaderos... -Si mira para tras, ¿de qué siente orgullo? -Del conjunto, he tenido mis momentos débiles pero estoy contento de mi profesionalidad como torero. En la Escuela estoy satisfecho. Creo que he hecho una buena labor, los alumnos han bebido de una persona que ha querido la profesión y así traté de inculcársela. -¿Quiénes fueron sus ejemplos? -El que más, Paco Camino. Y soy diferente en el concepto, pero al principio quería imitarle, después cuando tenía más experiencia ya trataba de ser yo. Hubo otros, para mí el más importante fue Antonio Ordóñez, le admiraba mucho. Otro ejemplo que me ha encantado es El Viti, tenía esa templanza, esa sobriedad, esa elegancia, naturalidad... -¿Quién fue su mayor rival? -De novillero pocos, entre otras cosas porque no me dio tiempo a tenerlos. Mi trayectoria fue meteórica, date cuenta que debuté con caballos en febrero y tomé la alternativa en agosto. Ahí estoy en el Libro Guinness de los récords. -¿Por qué fue todo tan rápido? -En el 67 toreé sin caballos y luego en febrero con caballos, me llevaba Manolo Lozano. Estaba previsto que tomara la alternativa en septiembre en Aranjuez. Esa era la idea. Pero Palomo Linares sufrió un percance en Málaga e iba a perder muchas corridas de toros en un mes en el que iba a torear 30 festejos. A mí me apoderaba Manolo Lozano, y consideró que estaba preparado y si adelantaba un mes la alternativa podría coger muchas sustituciones de Palomo. Y así fue, toreé y triunfé de novillero el 10 de agosto en Manzanares y el 11 allí tomé la alternativa sin estar anunciado. De ahí en adelante cogería 10 ó 12 corridas de Sebastián. Aquel año llevaba treinta y tantas novilladas y terminé el año con 22 corridas de toros.

-¿Cuál fue la temporada de la que mayor recuerdo conserva? -La del 69. Aquel año salí a hombros en San Isidro y me valió mucho. Toreé en todas las ferias. -¿El accidente de tráfico que sufrió en el que perdió un ojo fue la clave para no terminar de consolidarse? -El accidente fue en 1971. Tuve fallos, mi punto débil siempre fue la espada. En el 70 llegó un bajón por aquel motivo; pero a final de ese año tuve una racha buena y quedé con ambiente.En junio de 1971 llegó el accidente viniendo de Pamplona (era una corrida de toros extraordinaria antes de San Fermín) y fue como volver a empezar. Y ahí me costó remontar. No estuve mucho parado. El accidente fue en junio y reaparecí en agosto; fue apenas un mes y medio. De ahí en adelante ya no tuve muchas oportunidades. Estar ahí con corridas más duras cuesta mucho, toreas menos toros, embisten menos... -¿Qué toros recuerda que cuajara especialmente bien? -Uno de Victorino en Madrid, también el de la puerta grande. En Las Ventas cuajé unos cuantos, allí llegué a torear casi 30 tardes, 26 ó 28. También el de Jandilla de Salamanca (1984), otro en La Glorieta de Atanasio, Cara Rosa en una corrida concurso de ganaderías de 1971. Uno de El Conde de la Corte (1982). Uno de los toros de mi vida fue uno en Illescas, estando en mi época buena, en 1970, y fíjate que fue en una portátil (aquella tarde toreé con Cesar Girón y Gabriel de la Casa, con toros de Los Guateles). También uno en Haro de Domingo Ortega. -¿Cuál fue el mejor consejo que le dieron? -Recuerdo muchos y muy importantes los que me dio Antonio Díaz, era un tío genial... Aprendí mucho, y no solo del toreo, también a ser una persona honrada, respetuosa, educada, tanto en la calle como en la plaza. -¿Y el mejor que dio usted? -Puede que el más importante es que primero hay que ser hombre en la calle y después ser torero.

-¿Cuál fue la tarde de la que mejor recuerdo tiene? -La puerta grande de Madrid, Fue una satisfacción, una alegría muy grande. Era un chaval. Un triunfo así, tan esperado te da moral, confianza, ves que vas alcanzando metas Luego hay que dar más argumentos. Me acuerdo mucho de aquel día. Tengo la cabeza del toro del Marqués de Domecq disecada y colgada en mi casa. -¿Con qué etapa se queda, torero, escuela taurina o apoderado? -Cada una ha sido diferente. La que más me ha gustado y disfrutado, sin duda, ha sido la de matador. Esa es inolvidable. Siempre fui muy constante en estar preparado, en confiar mucho. Siempre he defendido que el torero tiene que estar mentalizado, estar preparado siempre. La etapa de matador fue maravillosa en ciertos momentos. La de la Escuela, en ocasiones, fue muy dura pero también muy bonita. Hay mucha gente que no comprende cuando le dices las verdades. Aquí todo el mundo se cree que es bueno, y no podía engañarles. Es duro y tienes que ser duro y por eso no es agradable. Pero estoy satisfecho. La que menos me agradó fue la de apoderado.Si no llevas a alguien que vaya lanzado desde el principio ahora es muy difícil; lo veo jorobado. Creí que iba a ser de otra manera. No por Alejandro, si no por cómo está el sistema. Él tiene grandes condiciones y si le dan cuartel funcionará. En aquel momento también coincidimos con una explosión novilleril: Garrido, Roca, Lorenzo, Ginés, Román, Galdós, Varea Quitando Varea y Alejandro los demás están en las ferias, fíjate como eran ya de novilleros. ¿Hoy quién destaca..? -Dígame toreros que hoy le motiven... -Me gusta mucho Morante, porque tiene ese punto de artista que es muy importante en el toreo. Y también Talavante, en otra forma, sin ser tan artista Los dos son lo que más me llenan.