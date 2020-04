La “gran cornada” del coronavirus a los toros en Salamanca

Los ganaderos hicieron limpia, soltaron lastre y mandaron al matadero cientos de vacas, no solo con una mayor selecció en los tentaderos, sino también reproductoras, reduciendo así, y sin contemplaciones, sus camadas, amén de aquellas otras que fulminaron sus ganaderías directamente. Sobrevivieron los mejores. De aquella crisis económica, que el Instituto Nacional de Estadística fechó entre los años 2008 y 2014, tardó bastante más en recuperarse el país y se hundirá aún más ahora con la asoladora crisis sanitaria que trae consigo el coronavirus y que tendrá a su vez unas devastadoras consecuencias económicas de ahora en adelante. La historia será aún peor. El toreo no se escapará. Y parece que le llega en el peor momento con la gran ‘despensa’ que estaba preparada en el campo.

Los 21.137 machos que se herraron en el invierno de 2016 marcaban el incremento, por segundo año consecutivo, de la cabaña brava, tras tocar fondo en 2014. Dos camadas al alza, con casi 3.500 machos más aguardando su destino en los cercados. No todos llegaron a cuatreños; por el camino se fueron quedando los añojos de las clases prácticas, los erales de las novilladas sin caballos, los utreros de las picadas, los defectuosos de puerta cerrada, o los que se embarcan para los festejos populares de las calles. Aquella cifra de 2016 crecía aún más de cara a la camada siguiente, la de 2017, utreros para las picadas de 2020, y los que serán cuatreños para las corridas de toros de 2021. Subieron las cifras de animales cuando hizo acto de presencia el terrible COVID-19 que ha paralizado los pueblos, las ciudades, el país y el mundo con un estremecedor rosario de fallecimientos y enfermos en la población como no se conocía desde la guerra. La temporada taurina se ha paralizado y los planes de futuro no son alentadores. En marzo y abril se han dejado sin celebrar ya casi un centenar de festejos ya anunciados. Las previsiones para los próximos meses no son mejores. Los más optimistas piensan en septiembre, los hay que dan el año por perdido. Los toros, un producto perecedero (por reglamento, no se pueden lidiar con más de 6 años en plaza), se quedan en el campo. El ganadero vuelve a estar en la cuerda floja ante un futuro incierto.

Una década bajando los festejos: 496 menos que en 2010

Los últimos diez años en la temporada taurina han venido marcados por un continuado descenso en la celebración de espectáculos. Cada año que pasaba arrojaba cifras inferiores al inmediatamente anterior: 1.559 se celebraron en la campaña de 2010, y 1.063 protagonizaron el curso pasado. Una evidencia, 496 funciones menos con la diferencia de una década. Menos de la mitad, por ejemplo que los que se censaron en la campaña de 2007 que terminó con 2.341 festejos. De los 1.063 del último ejercicio, 793 se celebraron en España, 165 en Portugal y 105 en Francia. De esas mismas cifras se desprende otra subcategoría: 468 corridas de toros, 270 novilladas con picadores y 325 espectáculos de rejones.

Esa bajada en el número de festejos que se ha venido ratificando en la última década no se ha correspondido con el número de nacimientos y reses herradas en el campo bravo español. Es cierto que durante los años de la última crisis económica, el censo bajó de manera significativa, pero en 2015 comenzó un repunte que hizo crecer la cabaña ganadera progresivamente en los últimos años, pese a que el descenso en el número de espectáculos taurinos bajaba continuamente. Los festejos populares, al alza en los últimos años, a los que en un principio se negaban a participar las divisas de la élite, fueron una salida para gran cantidad de toros los últimos años, que además se han llegado a pagar incluso a precios por encima de lo que se venía abonando en estas campañas por los festejos en plaza, no sólo los de rejones y las novilladas picadas si no también su cotización estaba por encima de algunos animales destinados para las corridas de toros.

Los toros que sobraron la pasada campaña en el campo y que se iban a lidiar este año como cinqueños, la amplia camada preparada y lista para este 2020 después de que el censo incrementara en casi dos mil machos más de la nómina de 2014 (17.824) a la de 2015 (19.766), que es la que se iba a lidiar de animales cuatreños a lo largo de esta temporada, y la suspensión temporal del presente ejercicio por el coronavirus, que más de uno ya la da por pedida en la totalidad, hacen que el campo bravo sufra uno de los momentos más críticos de los últimos años. Un sobre exceso de animales y un futuro acongojante que, a día de hoy, hace que no se sepa ni cómo ni cuándo se van a poder lidiar los toros de lidia. Muchos ganaderos ya han empezado a embarcar animales con destino al matadero. No sólo los machos de saca, si no un buen número de vacas reproductoras.