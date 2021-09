La Grada Joven de La Glorieta, un referente en el panorama taurino mundial

La Glorieta es la plaza más joven de toda España. De eso presumió la empresa del coso charro en la presentación de los carteles de la inminente Feria taurina. “Es un ejemplo y referente en el toreo de todo el mundo, no se si habrá algo parecido”, puntualizó Manuel Martínez Azcárate en aquella rueda de prensa en la que confirmaba que un año más se iba a poner en marcha la Grada Joven que ha dado un impulso al serial, que ha facilitado el acceso a los más jóvenes y que ha sembrado como nadie en busca de nuevos aficiondos de cara al futuro.

“Quien sacara el abono joven en 2019 va a tener la opción de renovarlo para este. Todos los que quieran van a tener su entrada”, puntualiza el empresario del coso charro con el reto marcado de poner a disposición el carnet a los 800 jovenes que han dado una nueva imagen a los tendidos de sol de La Glorieta en la última década. “

Tanto es así que se ha pasado de los 30-40 abonos que lanzamos en 2011 a los 800 a los que llegamos en la última edición de la Feria taurina, en 2019”, explica el secretario del Consejo de Administración de la sociedad BMF.

Son cifras que no tienen parangón con ninguna otra en toda España: “A este nivel no se da en un ninguna otra plaza del resto de España, tal vez en ferias de Colombia como Cali o Medellín hicieran algo parecido; pero aquí no sucede en ninguna”, explica Martínez Azcárate, que se atreve a dar más cifras para reflejar la importancia del movimiento de aficionados jóvenes que se da cita cada tarde de toros en La Glorieta. “En otras de nuestras ferias como las de Palencia o Logroño están torno a los 300”.

Y ahí Manuel Martínez Azcárate busca referentes en el pasado: “Tal vez algo similar sucedió cuando mi abuelo puso el abono joven en Madrid cuando en la década de los 80 relanzó y revitalizó la feria de San Isidro y multiplicó el número de abonos de esa plaza”.