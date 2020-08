La Glorieta reabre este jueves sus puertas. Estos son los 6 espectáculos que albergará hasta el 11 de septiembre

El runrún volvió ayer al patio de caballos de la avenida de San Agustín. Con ese timbre, además, de la espectación de una tarde de clavel en la Feria de septiembre. O casi. A la hora en punto, que los cascos de la cuadra de caballos caballos y los cascabeles del tiro de mulillas no rasgaran el ambiente sacó de la ensoñación a los aficionados con suerte que volvían a posar sus ojos en el coso charro, mientras se le atoraba la garganta... El paseíllo no se mecía en un pasodoble, pero igualmente traía un anuncio celestial: el de evitar una temporada en blanco sin la Feria de septiembre. “Doy las gracias a las instituciones por apoyar, respetar y empujar a una expresión cultural única, la Fiesta”, partió plaza Antonio Barrera —gerente de tauromaquia del grupo BAL, el gestor del coso charro— para presentar el certamen que “alivia el hambre de toros” desde este mismo jueves (el día 6) a los aficionados salmantinos. A los 1.500 con suerte que puedan presenciar en directo los seis espectáculos programados —los que se hagan con las invitaciones, ya que no habrá acceso por cola ni nada por el estilo—, para los días 6, 13, 20 y 27—denominados de primera fase—, y los días 8 y 11 de septiembre ya en las fechas decisivas de semifinal y final. “Estos festejos van a ser referente en agosto y septiembre, y también de hacer las cosas bien: no vamos a permitir ningún rebrote. No disfrutaremos de ver el festejo acompañados de otros aficionados, mantendremos la distancia, pero veremos toros en directo”, incidió Barrera a modo de saludo una vez completado el paseo y como despojándose del capote de paseo y a las puertas de coger el de la verdad, el de la brega.Así pues, en faena corta pero directa, las luces y las cámaras —en los festejos estarán las de televisión en vivo— están ya en modo on dispuestas para la segunda edición del certamen ‘Destino La Glorieta’; al que ya solo le falta el clarinazo a modo de “¡acción!” para lanzar a los 16 novilleros de todos los puntos del orbe taurino (Perú y México incluidos) que se dan cita en La Glorieta. Así como otras tantas ganaderías charras, que dan forman a la primera parte del certamen, y las que no solo se jugaran el honor de la bravura del propio hierro, sino también “un importante premio”.

“Ganaderos”, se dirigió a ellos el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, “jóvenes valores y aficionados son los ejes por los que apostamos de manera clara y nítida”. “Las dos instituciones mandamos un mensaje claro: no son tiempos fáciles, lanzamos un mensaje de esperanza con la tauromaquia. Este arte tiene futuro. Es importante en la España del siglo XXI y va a tener una larga vida y recorrido en esta centuria. Estos festejos son la antorcha del futuro. Por eso nosotros lanzamos un mensaje alto y claro, y lo hacemos desde la unidad de la sociedad salmantina, lo hacemos pensando en nuestras señas de identidad. Lo hacemos sabiendo que es cultura y tiene mucho que ofrecer en este 2020 tan complicado”, ahondó y enfatizó el presidente de la Diputación provincial, Javier Iglesias.

Las palabras medidas y justas para dejar el certamen puesto en suerte para lanzar a partir del jueves (en horario nocturno, el paseíllo arrancará a las 21:30 horas) a los jóvenes valores. Y más: a devolver a la Fiesta en tiempos de pandemia a la vida en Salamanca.

LOS CARTELES DE LA PRIMERA FASE (LA GLORIETA, 21:30 HORAS, ENTRADA CON INVITACIÓN)

6 DE AGOSTO. Novillos de Ramón Rodríguez Espioja, La Campana, Hermanos Asensio y López Chaves para Rubén Núñez (México), Fabio Jiménez (Salamanca), Eloy Sánchez (Valencia) y SergioSánchez (Badajoz).

13 DE AGOSTO. Novillos de López Gibaja, Sánchez Herrero, Adelanueva y José Cruz para Jesús de la Calzada (Salamanca), El Moli de Ronda (Málaga), Juan Herrero (Madrid) y Julio Alguiar (Perú).

20 DE AGOSTO. Novillos de Lorenzo Rodríguez Espioja, Ignacio López Chaves, Miranda de Pericalvo y Julio García para Ismael Martín (Salamanca), Emiliano Robledo (México), Jorge García (Castellón)y El Dodi (Salamanca).

27 DE AGOSTO. Novillos de Esteban Isidro, La Glorieta, Hnos. Mateos y Adelaida Rodríguez para Víctor Acebo (Almería), Mario Navas (Salamanca), Álvaro Burdiel (Madrid) y Daniel Martín (Salamanca).