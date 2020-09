Septiembre sin toros no es septiembre. Se convierte en un mes cualquiera, mientras La Glorieta llora la ausencia de la Feria taurina, sin abrir sus puertas y sin ver saltar al toro a su más que centenario ruedo. 84 años hacía que septiembre pasaba en blanco en el calendario de toros de la historia en La Glorieta. Sólo el estallido de la Guerra Civil, julio de 1936, impidió que se celebrara la Feria de Salamanca desde que el coso de la Avenida de San Agustín se levantara y abriera sus puertas para la inauguración el 11 de septiembre de 1893. En los 127 años de historia del coso charro sólo aquel año no se abrió el portón de toriles. Ahora el coronavirus ha paralizado el mundo, ha trastocado la vida y he dinamitado todos los hábitos. La Glorieta está muda y sola. Vacía, sin miedos ni ilusiones. El aficionado se ha quedado huérfano de pasiones en el mes más esperado de la temporada taurina en Salamanca

Septiembre de 1936 pasó en blanco en actividad taurina en La Glorieta. Ni antes había sucedido algo así, ni tampoco desde entonces hasta que en nuestros días saltó el COVID-19 al ruedo de nuestras vidas. El virus y las medidas impuestas por la Junta de Castilla y León, primero con la opción de habilitar el 75% del aforo, rectificado de inmediato para imponer la obligación del distanciamiento social de 1’5 metros entre los aficionados que se sentaran en los tendidos del coso;_y a la ridícula cifra del máximo de 50 espectadores en todo el recinto fueron ahogando poco a poco las posibilidades de organizar cualquier evento mayor en La Glorieta en el momento clave del curso. Hasta e consuelo de los festejos menores (Destino La Glorieta y el certamen de Salamaq) que aparecían como el consuelo para aliviar las ganas de toros se quedaron por el camino una vez que el primero de septiembre se lanzó la última medida que hizo saltar todas las ilusiuones por los aires.

Así, con las puertas de La Glorieta cerradas a cal y canto este mes de septiembre, el virus hizo desempolvar la historia para buscar la última Feria que ni se celebró ni se llegó a anunciar en Salamanca. Sólamente hubo una, la de 1936. El resto, con más de un siglo de toros en La Glorieta, sirvió para afinzarse y convertirse en una de las citas señeras y más representativas del circuito de la temporada taurina. Pero el coronavirus asoló con todo. Tras el estallido de la contienda en julio de 1936, la actividad taurina volvió a La Glorieta se recuperó de inmediato, con más o menos funciones, en las temporadas siguientes, pese a que el conflicto bélico todavía estaba vivo. Pese a todo, en 1937, se celebró un serial con cuatro festejos (tres corridas de toros y una novillada picada, curiosamente con el debut en la feria de Manuel Rodríguez ‘Manolete’) y en 1938, con tres funciones (dos corridas de toros y una novillada con picadores). El ciclo charro incluso se celebró también dos décadas antes, cuando se produjo la pandemia de gripe de 1918, también conocida como gripe española, y que en su momento fue considerada como la más devastadora de la historia humana, una enfermedad que padeció un tercio de la población del planeta y que en solo un año mató entre 20 y 50 millones de personas. Aquel año de 1918, se anunciaron cinco espectáculos taurinos en La Glorieta, del 11 al 14 y el 21 de septiembre. Las fechas clásicas que siempre marcaron el serial taurino charro, con más o menos festejos. Una programación más amplia que la que se celebró en la citada edición de 1938, en la que se llevaron a cabo tres espectáculos, y que se sitúa como la edición que contó la menor cifra de festejos en toda la historia de La Glorieta. En esa Feria tan reducida, el 12 de septiembre tomó la alternativa Juanito Belmonte, de manos de Marcial Lalanda y Domingo Ortega, con toros de Antonio Pérez a los que el toricantano y Domingo Ortega llegaron a cortar un rabo.

La primera Feria de la historia de La Glorieta se celebró en 1893 con cuatro espectáculos, la más baja en cuanto a festejos se refiere tuvo lugar en la edición de 1938, en pleno apogeo de la Guerra Civil Española en la que apenas se dieron tres, mientras que el ciclo taurino charro alcanzó su época de mayor esplendor en cuanto a dimensión del serial en los primeros años de la década de los 90. No en vano, en 1991 se alcanzaron por primera vez en la historia un ciclo de diez festejos (aunque el último, celebrado el 22 de septiembre, fue fuera de abono), con una novillada picada y nueve corridas de toros, la penúltima, la del 21, mixta con ocho toros. Esta estructura se mantuvo hasta 1995, incluido. En 1996 redujo un espectáculo, quedándose en nueve (novillada picada y ocho corridas de toros, la última mixta) y manteniéndose así en las siguientes trece ferias. Hasta 2009. Año en el que se baja un festejo (8) y ya comienza una reducción paulatina que se desencadena en los seis de la pasada edición (novillada, cuatro corridas de toros y rejones).

Esos han sido los límites en los que se ha desarrollado la gráfica de festejos de los 126 años de la Feria taurina, que mantuvo una estructura de cuatro y cinco eventos desde su inauguración en 1893 hasta 1967, cuando creció en un festejo (6) con El Viti ya asentado como figura máxima; pese a alguna baja puntual de nuevo a los cinco, se consolida en los primeros años de la década los 70 y en 1978 alcanza los siete espectáculos con la explosión y confirmación de la terna de oro del toreo charro: El Viti, El Niño de la Capea y Robles; que llegan a actuar juntos ya en el coso charro. Pese a la retirada de El Viti, pero con Capea y Robles en lo más alto, en los años 80 se asienta en las siete tardes; y en los últimos años de esa década sigue creciendo hasta llegar a su máxima cota de los diez espectáculos recién estrenados los 90. Años en los que encontrar entradas para ir a los toros se convertiía, casi, en el más difícil todavía.