La formación online de la Escuela Taurina de Salamanca

La guardería del toreo sigue en casa. Han perdido dos meses de curso presencial pero no la ilusión ni la pasión por su sueño. Y puede que tampoco el curso pese al forzado parón. Las aulas continúan cerradas. El pabellón central del recinto ferial en el que sueñan e interpretan cientos, miles de lances y muletazos al aire en cada entrenamiento se ha quedado huérfano de sueños. Han dejado de volar los capotes y las muletas a la espera del nuevo reencuentro. En ese impasse, la Escuela taurina ha seguido transmitiendo los conocimientos a sus alumnos. Han continuado impartiendo clases, en la distancia y gracias a las aplicaciones de última tecnología que han vivido su explosión en pleno confinamiento derivado de la pandemia del coronavirus. Época del teletrabajo. El toreo no lo es pero se ha aprovechado de estas nuevas técnicas para seguir creciendo. El toreo es un sentimiento y un arte. Y lo han seguido alimentando en la distancia. Los alumnos de la Escuela Taurina de la Diputación permanecen en sus domicilios y lo que ha hecho la institución provincial en este tiempo ha sido llevarle la escuela a casa. Online: videoconferencias en grupo entre alumnos y profesorado, sesiones de ejercicio físico, toreo de salón, cultura taurina... Todo coordinado y organizado. Charlas y motivación. Aprendizaje continuo. Charlas con profesionales que les acercan alguno de los secretos y la historia del toreo. Conexión y contacto diario a través de un grupo de WhastApp. Han aprovechado todos los recursos. No han parado en todo este tiempo.

El pabellón central del recinto ferial, donde hace dos meses que no se celebran las clases de la Escuela.

Así, han mantenido las clases que, previo a la pandemia, les mantenía enganchados al toreo lunes, miércoles y viernes en el pabellón del Recinto Ferial. Jesús María Ortiz, el diputado responsable del área taurina de la Diputación no dudó en participar en alguna de las videoconferencias por Zoom para comunicarse con los alumnos: “He querido transmitirle ánimo. Está claro que nadie quiere vivir situaciones así, pero hay que ser fuertes y valientes. No en vano, su profesión lo va a requerir por eso he querido mostrarle todo mi apoyo. Y el de la Escuela, que siempre va a estar con ellos”.

El director de la Escuela, José Ignacio Sánchez, en una videoconferencia con los alumnos por Zoom.

“Los alumnos ahora ya pueden salir a correr a la calle, pero mantenemos las clases de gimnasia, programamos las sesiones y hablamos de toros, analizamos faenas, contamos experiencias, anécdotas. En las conexiones proyectamos y compartimos vídeos y faenas de toreros antiguos. Examinamos la técnica para que se percaten de los detalles y las claves de la lidia. Les planteamos exámenes tipo test sobre las materias que tratamos y los evaluamos”. Así explica José Ignacio Sánchez, el director de la Escuela, la actividad que han mantenido mientras el aula de Tauromaquia de La Salina permanece cerrada; desde que se decretó el estado de alarma. Se paralizó el toreo a la vez que se paró (casi) el tiempo del mundo entero. “El contacto con todos los alumnos ha sido crucial, la idea ha sido muy buena y hemos podido seguir adelante, con las limitaciones propias a las que nos hemos visto todos, en todas nuestras vidas... La idea era no perder todo este tiempo”, matiza. Esta iniciativa ha sido habitual también en todas las escuelas taurinas de España, que también lo han llevado a cabo: “Entre todos nos hemos ido alimentando, unos de otros, compartiendo e intercambiando experiencias”. Tanto él como director como los dos profesores, José Ramón Martín y Javier Martín, han llevado a cabo un cometido en estas clases online. En las de toreo de salón, como en las de formación y motivación. Y han ido incorporando sesiones ligadas a la actualidad. Por ejemplo, la semana pasada, con motivo del centenario de la muerte de Joselito El Gallo (Talavera, 16 de mayo de 1920) un profundo conocedor de la historia del toreo, como Domingo Delgado de la Cámara, les impartió una conferencia sobre la figura del genial torero de Gelves.

“El objetivo era no perder el curso y que los alumnos no se desconectaran. La respuesta ha sido productiva y gratificante”

“Otra de las claves era que los alumnos no perdieran la forma física”, explica José Ramón Martín; “al principio fue intensa, luego ya la fuimos relajando alternándola con el toreo de salón, también les hemos ido motivando lanzando retos”, concreta. “Teníamos que buscar un mecanismo para tenerlos implicados, que no desconectaran”, apunta Javier Martín, el otro profesor: “Hemos incidido en la teoría e historia del toreo. Se les han planteado exámenes test, que le entregamos para que trabajen en casa, para que busquen, incidan en los conceptos. Después lo analizamos, en grupo o individualmente con las dudas que les van surgiendo”, explica el torero de Olmedo de Camaces para explicar las claves en las que han ido asentando las clases estos dos últimos meses, compartiendo información, vídeos, documentos... casi diariamente en el propio chat de la Escuela que es “muy participativo”, concreta el profesorado.

Domingo Delgado de la Cámara les impartió una charla online sobre Joselito El Gallo.

“Están todo el tiempo pendiente de nosotros”, indica Ismael Martín, alumno de la Escuela taurina de Salamanca que, además, ha sido el único que pudo torear este año, en la novillada de triunfadores del Bolsín de Ciudad Rodrigo. “Ha sido una experiencia positiva, pero la verdad es que se hace raro y no es sencillo”, confiesa el joven de Cantalpino: “Este tiempo nos ha servido para reflexionar mucho y para desarrollar conceptos pendientes”, apunta. Los tres días de la semana los dedican al físico, el resto a torear de salón desde su domicilio: “Es lo más difícil, se hace raro hacer deporte en casa; en la mía no tengo mucho espacio, ni terraza ni es el sitio más indicado para torear. Al menos nos ha servido para seguir y que no se nos oxiden las muñecas”, dice con ironía. La última semana ya participó en dos tentaderos, a Miranda de Pericalvo fue de tapia y unas jornadas después a Carreros: “También es raro, se hace extraño ir a una finca, mantener las distancias y no poder siquiera dar la mano para saludar al ganadero”, confiesa: “El primer día noté mucho la inactividad, las velocidades, el ritmo, era más querer con el corazón que con la cabeza; al día siguiente ya salieron mejor las cosas”. Confiesa que tiene unas “enormes ganas de volver a la Escuela, estar con los compañeros, ver a los profesores...”. Ya queda poco. Desde hoy un día menos.

El diputado Jesús María Ortiz.

En junio volverán a las clases al recinto ferial