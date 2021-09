La Feria se estrena con doble Puerta Grande: López Chaves y Roca Rey

Sexto toro: Blanquito [número 123, noviembre del 2016, colorado chorreado y ojo de perdiz, 513 kilos]. Breve y hondo esqueleto. Justas las defensas. Se astilló el pitón derecho antes del encuentro con el caballo. Se pegó dos estrellones en el burladero del '6' de salida, y otro más en el del '8'. Se arrancó violento al peto, donde recibió un puyazo caído. En banderillas galopó con teclas. Así embistió en el inicio del trasteo. A menos. Obediente en su media embestida. | Las tres chicuelinas que Roca Rey dibujó en el toro que cerraba la función tuvieron la electricidad del ajuste. Después una tafallera acabó de lanzar el quite, rematado con con una larga. El favor del público ya en el bolsillo. El brindis vino a desatar la fervor. Y más tras el ramillete de estatuarios de vibrante y, otra vez, inverosímil ajuste. Los derechazos dictados en la media distancia y en el centro del platillo no acabaron de tener la misma contundencia. Por las intermitencias de querer hacer todo a favor de obra. Al natural se tuvo que ayudar del estoque para vencer a Eolo, y para convencer al pupilo de Núñez de Cuvillo de acabar de tomar el muletazo. Un pase cambiado por la espalda antes de tomar de nuevo la mano diestra volvió a dar calambre al tendido, cuando la euforia comenzaba a languidecer. El arrimón posterior fue soberano. Exhibición de valor cuando ya no quedaba nada. El desplante sin muleta levantó a La Glorieta de los asientos como un resorte. Y lo volvió a hacer acto seguido con la muleta a la espalda sin ayuda, de la que se desprendió con rabia. Escuchó el aviso nada más pinchar en el primer volapié. En el segundo encontró la muerte de manera fulminante. Dos orejas.