Si la Feria se queda en tres corridas de toros, si se amplía finalmente a cuatro, hay tres toreros salmantinos a los que la empresa no puede ningunear ni dejar fuera de las combinaciones del próximo septiembre. Morante ha puesto sobre la mesa la fórmula que no solo Salamanca, sino el toreo en general, debería de aplicar para aportar variedad, un plus de novedad y una apuesta por el futuro. Después de pasarse media vida las principales figuras queriéndose apiñar en un mismo cartel para tratar de defender sus intereses en la taquilla, el torero de La Puebla ha pedido en su comparecencia en La Glorieta a un joven valor, con proyección y alicientes, como Alejandro Marcos. De la misma manera ya lo hizo el pasado viernes en Arévalo, donde asumió el tirón del cartel para anunciarse con una de las revelaciones del año pasado como Juan Ortega y con el propio torero de La Fuente como uno de los tapados con mayor proyección del momento. Lejos de resentirse la taquilla, se mantuvo en el nivel de lo que se hubiera registrado con otras figuras del toreo con una cotización mayor. El órdago de Morante no se quedó en palabras sino que, poco a poco lo va acompañando de hechos. Tanto en la apuesta por la variedad de encastes, con el objetivo de mostrar un espectáculo diferente al público, en los contratos que firma como en abrir carteles para evitar caer en el sota, caballo y rey que acabó aburriendo al personal a sentarse a ver todas las tardes el mismo espectáculo y con el mismo guión.

Como Alejandro Marcos, por justicia, por méritos y con argumentos, no sería justo que se quedara fuera de la Feria López Chaves. Un torero en sazón, con más reconocimiento que nunca, que acaba de formar un gran alboroto en el territorio del toro por excelencia como es Vic Fezensac (Francia) y, recuperado en algunas ferias, es uno de los toreros en plenitud con más alicientes dentro del circuito de las ganaderías duras, en la que no todos son capaces de navegar. Y, si se es justo con los triunfos en el ruedo, con argumentos diferentes, la empresa debería de tener en cuenta que Juan del Álamo tiene en su haber seis puertas grandes consecutivas en La Glorieta, la última Feria incluida, desde 2014 a 2019 de manera ininterrumpida. Los triunfos en la plaza siempre fueron sagrados, y nunca deberían dejar de serlo. Ningunear con el olvido o las excusas a cualquiera de los tres sería una injusticia.

No tendría sentido aglutinar a los toreros en el cartel de los toreros locales y colgarle el San Benito de que no llevan público a los tendidos como acostumbran a cargarles. Cualquiera de los tres puede ser el perfecto complemento a tres parejas de figuras que completen las ternas. Tres carteles abiertos. La combinación perfecta para meter en la misma coctelera a las figuras, a las revelaciones, a los triunfadores de la temporada y a los tres toreros locales con más argumentos. Morante le ha abierto la puerta de la renovación, la pauta que han negado y obviado empresas y figuras para hacer del toreo su particular chiringuito a precios, por otra parte, desorbitados. Que entre la repetición y el alto precio de las entradas han terminado con la ilusión del aficionado que optó por dejar de ir a la plaza. Salamanca no fue una excepción.