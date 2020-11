La Escuela taurina consigue esquivar el virus

La Escuela taurina se convirtió en, casi la única, protagonista en los ruedos el año de coronavirus. Acaparó prácticamente al completo la actividad taurina en cuanto a los protagonistas salmantinos se refiere en un año en el que las luces apenas brillaron fundidas por un virus que dinamitó la campaña. Solo Javier Castaño se enfundó el chispeante, una vez, entre los matadores charros. Grande y Diosleguarde, con dos paseíllos cada uno (Ciudad Rodrigo y Guijuelo), hicieron lo propio entre los novilleros con picadores, escalafón en el que entró un nuevo torero forjado en el aula taurina de la Diputación: Valentín Hoyos, que se estrenó con los del castoreño en el Carnaval del Toro, que, precisamente, fue la última cita taurina en la provincia antes del confinamiento, en el que también actuaron en sus festivales El Capea, Juan del Álamo y el novillero local Juan Antonio Pérez Pinto. Allí estrenó la temporada Ismael Martín, que toreó el festejo de los triunfadores del Bolsín Taurino (cuarto entre los cinco que cerraron el cuadro de honor bolsinista de este año), sin saber aún y entonces, que se terminaría convirtiendo en uno de los nombres propios del curso entre la torería charra. No en vano, el joven de Cantalpino toreó más que nadie. Nueve paseíllos en 2020: A Ciudad Rodrigo le siguieron las tres citas del XXVI Ciclo de Novilladas de las Escuelas de Andalucía, donde se quedó a las puertas de la final, Destino La Glorieta y las tres citas que le llevaron al triunfo en el Circuito de Castilla y León. Y, entre medias, la novillada de Alba.

Pese a la dureza y a las complicaciones bajo la tormenta del virus, José Ignacio Sánchez, director de la Escuela taurina de Salamanca, confiesa que ha terminado siendo un año “positivo”: “Lo compensamos con una gran actividad en el campo. Una vez que pasó el confinamiento apenas hemos parado y los alumnos, tanto el nivel medio como el superior, han toreado una gran cantidad de animales. Y ahí se ha logrado que evolucionen y crezcan mucho. Ha sido un trabajo oculto porque de cara al público apenas hubo festejos, aunque al final fueron 22. Para como ha ido todo no nos podemos quejar. Al final hemos sido la de Escuelas con más actividad”. Además del campo, la Escuela participó en Salamaq (2 festejos), Destino La Glorieta (4), el Circuito de Novilladas de Castilla y León (9), el Ciclo de Novilladas de Andalucía (3) y el Certamen de la Diputación de Badajoz (2), Alba de Tormes y Ciudad Rodrigo. El propio José Ignacio Sánchez valora la evolución de sus alumnos y habla de algunos de los más destacados: “Ismael Martín fue el que más toreó, se le dio la oportunidad y tanto en Andalucía como en el Circuito de Castilla y León se fue ganando nuevos contratos en el ruedo, igual que lo hizo en el Bolsín taurino. Lo ha dado todo, con mucha actitud. Mario Navas, que estuvo a gran nivel en Salamanca, por la lesión de la clavícula no pudo completar la temporada cuando era uno de los candidatos tanto en Destino La Glorieta (que no se pudo acabar el certamen) como en el de Castilla y León. Además, Jesús de la Calzada o Daniel Medina destacaron tanto en La Glorieta como en las novilladas de Castilla y León”. Entre todos dieron forma y actividad a una temporada que barrió el COVID-19, en los más pequeños se centró el foco de un curso cargado de tinieblas en el que la Escuela logró esquivar el virus.