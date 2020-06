La ayuda para reactivar los festejos taurinos en los pueblos de Salamanca (a la espera de saber el aforo)

La Diputación de Salamanca sacará en los próximos días una subvención para los ayuntamientos de la provincia que organicen festejos taurinos con la participación de los alumnos de la Escuela de Tauromaquia. Una inyección económica que no es nueva pero que sí sufrirá un aumento importante en la cuantía respectado a las subvenciones de pasadas ediciones. No en vano, aumentará la partida en 10.000 euros, pasando de los 43.000 euros que destinó el año pasado a los 53.000 que pondrá este a disposición de los consistorios. Con esta cantidad que lanza el organismo provincial, cada ayuntamiento recibirá una subvención de 600 euros por cada novillo que lidie uno de los alumnos matriculados en el colectivo taurino de la Diputación, cien más que los 500 que recibió en el pasado ejercicio. Precisamente, 2019 se cubrió al cien por cien la totalidad de esta subvención de la que disfrutaron 18 municipios de la provincia que se acogieron a esta ayuda (Sotoserrano, El Maíllo, Mieza, Vilvestre, Fuenteguinaldo, Sequeros, Sancti Spíritus, Bañobárez, Lumbrales, Barruecopardo, Aldeadávila de la Rivera, Saucelle, Hinojosa de Duero, San Felices de los Gallegos, Masueco, Villarino de los Aires, Villavieja de Yeltes y San Martin de Castañar); a los que además se unieron cuatro más (Alba de Tormes, Peñaranda, Pereña y Tamames) que solicitaron esta misma ayuda para la organización de festejos de la Liga Nacional de Escuelas Taurinas, que se encuentra dentro de esta misma partida presupuestaria; que consta de dos modalidades, esta y la de becerradas y novilladas sin picadores.

En cuanto a subvenciones también, la Diputación de Salamanca también cuenta con la aprobación de 63.000 euros (18.000 más que el curso pasado en el que se contó con 45.000 euros) para la adquisición de becerras y novillos para la formación y promoción taurina de los alumnos en las fincas; con las que se abona al ganadero la cantidad de 180 euros por vaca y 200 en el caso de los machos. "No sabemos cuál va a ser la respuesta de los ayuntamientos debido a la situación actual, de momento vamos a lanzar la ayuda para que se puedan aprovechar todos los consistorios de la provincia", puntualiza Jesús María Ortiz, diputado responsable del área taurina de La Salina; quien puntualiza que lo que sí se invertirá al completo es la subvención para los ganaderos de la lidia de sus reses en las fincas para formación de los alumnos de la Escuela. En el caso de que no se solicitaran las subvenciones para las novilladas y becerradas por parte de los consistorios, que aún no saben si van a celebrar sus festejos debido a la pandemia derivada por el coronavirus, la cantidad que sobrara se emplearía "en otras actividades de promoción. A día de hoy no sabemos cuál va a ser la reacción de los ayuntamientos, por la situación atípica que vivimos, otros años se cubrieron con creces", puntualizó el diputado.

Además, Jesús María Ortiz confesó que le hubiera gustado que se hubieran llevado a cabo en su día los bolsines taurinos de la provincia, como el de Ledesma, Alba de Tormes y Peñaranda, previstos en abril y mayo, y que se suspendieron por la pandemia: "Cada uno tenía asignada una subvención de 2.500 euros que aún está a su disposición por si quieren retomarlos en lo que queda de año".