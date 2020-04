La apuesta salmantina de la esperada y frustrada reaparición de Talavante

Entre los cinco toros que iba a estoquear Talavante en las dos primeras tardes de su esperada y ansiada reaparición, en dos días seguidos, el sábado y domingo, se coló un toro de Adolfo Martín. Los otros cuatro eran de Garcigrande.

Divisa salmantina que ha sido siempre una de sus preferidas en las doce temporadas y media que ha toreado como matador de alternativa. Desde el 6 de junio de 2006 hasta el 14 de octubre de 2018. La campaña anterior la pasó en blanco. Quiso plantarle cara al sistema, imponerse, basándose en su condición de primera figura, pero tras el soberbio paso por San Isidro de aquel 2018 (tres tardes en nueve días, tres orejas, una puerta grande y un rosario de bellas faenas; la tercera cita llegó por la vía de la sustitución y donando sus honorarios a una institución benéfica) no encontró la cotización esperada de ahí en adelante, las empresas miraron para otro lado y el órdago de su doble aparición en la Feria de Otoño (Victoriano del Río y, sobre todo, Adolfo Martín) le llevaron a anunciar su adiós el 14 de octubre en Zaragoza. La tarde de la despedida de Padilla. Desde aquella función no se supo más de Talavante, más que alguna llamativa fotografía de vez en cuando en su perfil de Instagram, hasta que a mediados de enero Juan Bautista confirmó el rumor que había venido sonando gran parte del invierno: La reaparición en Arles, el 11 de abril. Talavante estaba de vuelta. Cerró ese retorno personalmente. Los aficionados empezaron a organizar las excursiones y los viajes con destino al anfiteatro galo. Con lo que nadie contaba era con la sorprendente noticia del apoderamiento de la mano de Joselito y el mirobrigense Joaquín Ramos, que se anunció al día siguiente. Y menos aún que, ya de la mano de estos, cerrara su presencia el Domingo de Resurrección en Sevilla, apenas 24 horas después de su retorno en Arles, dentro de la triple comparecencia de esta primavera en La Maestranza.

545 días sin Talavante iban a desencadenar en una doble entrega frenética: dos paseíllos, en dos escenarios mayores, con un intervalo de solo 24 horas. 1.571 kilómetros de distancia. En ambas con los toros salmantinos de Garcigrande. En la primera, la de Arles -mano a mano con Juan Leal y, por tanto, tres toros- coló uno de Adolfo Martín. Así, Talavante iba a jugar sus cinco primeras cartas con cuatro astados del Campo Charro.

Ahí se iba a dirimir gran parte de su nuevo lanzamiento. De su nueva versión. De su ambición y su nuevo reto. En esta misma arriesgada y comprometida primavera de la reaparición de Arles y las tres tardes de Sevilla, cerró un triplete más en San Isidro, en el que se contó con él antes que con nadie. Fue el primero con el que la empresa de Madrid negoció y al primero que le dieron a elegir. El primer contratado. Madrid es de Talavante. Sigue siéndolo... Y Talavante estampó su firma para apostar a lo grande. De nuevo la corrida de Adolfo Martín, mostrando el compromiso de su arriesgada apuesta, y puede que también para despejar los fantasmas que atenazan tras el fracaso en esta plaza.

Quien no arriesga no gana. Era como cerrar aquel círculo que le condenó a los infiernos el 5 de octubre de 2018. Junto a los adolfos, cerró Victoriano del Río y... Garcigrande. Otra vez los toros salmantinos en su hoja de ruta. De las siete tardes, tres iban a ser con esta divisa. Talavante en versión charra, en una primavera arriesgada, comprometida y también reveladora. El órdago de Talavante tendrá que esperar. El coronavirus tiene la palabra. De momento ha secuestrado los sueños de un genio.

Garcigrande, en el podio de sus ganaderías predilectas

Que Garcigrande formara parte de la columna vertebral de este inicio de temporada de la reaparición de Talavante no es una casualidad. No en vano, la de Justo Hernández siempre fue una de las predilectas en las temporadas del extremeño. Garcigrande ocupa el tercer lugar entre los hierros preferidos de Talavante. Tres corridas de toros iba a estoquear entre abril y mayo (Arles, Sevilla y Madrid) que se vendrían a sumar las 54 que ha lidiado en su carrera. Se estrenó con ella el 23 de julio de 2006 en Barcelona, aunque la primera gran faena a un toro con esta divisa no llegaría hasta septiembre de 2010 en Palencia, antes había lidiado dos encierros en Madrid (2007 y 2009). Los 54 de Garcigrande que ha lidiado Talavante desde 2006 - año de su alternativa- sólo los superan, en número dos hierros en la estadística personal del extremeño, Núñez del Cuvillo, con 92 corridas y Zalduendo con 57, tras Garcigrande aparecen Victoriano del Río (40), Juan Pedro Domecq (38) y Jandilla (32).

De las 630 corridas de toros que ha toreado Talavante desde que se doctoró en junio de 2006 en Cehegín (Murcia), en 144 festejos se anunció con hierros del Campo Charro. Dieciséis diferentes en todo su conjunto. En cuanto a las ganaderías salmantinas se refiere, tras la estela de Garcigrande, aparecen otros hierros como los de El Pilar (lidió 20 corridas de toros), García Jiménez (16), y Montalvo y Puerto de San Lorenzo, con una decena de encierros de cada uno de ellos. Estas cinco ganaderías significan casi el 80 por ciento de la particular apuesta de Talavante por las divisas salmantinas, nómina que se completa con los hierros de Sánchez Arjona (5 encierros), Valdefresno (5), Capea (5), Vellosino (5), Carlos Charro (4), Juan Manuel Criado (3), Los Bayones (2) y una de Miranda de Pericalvo, Mercedes Pérez Tabernero, Sayalero y Esteban Isidro.

El primer toro salmantino que lidió fue uno de Campocerrado el 15 de julio de 2006 en Mont de Marsan (silencio), y el primero al que desorejó fue uno de Capea en Valladolid (6 de septiembre de ese mismo año). Entre uno y otro solo lidió un encierro de Garcigrande en Barcelona. Por su parte, el primer gran triunfo de Talavante con una ganadería salmantina llegó al año siguiente, cuando desorejó un astado de Puerto de San Lorenzo el 8 de abril de 2007 en Las Ventas.