Julio Norte, en el hospital de San Sebastián de los Reyes.

Julio Norte da por finalizada la temporada: estos son los motivos y su estado aún en el hospital

El novillero salmantino continúa recuperándose en el hospital de San Sebastián de los Reyes (Madrid) de la gravísima cornada que sufrió el pasado lunes en San Agustín de Guadalix

Javier Lorenzo

Javier Lorenzo

Lunes, 29 de septiembre 2025, 15:20

El novillero Julio Norte evoluciona de manera positiva tras la grave cornada sufrida el pasado lunes en San Agustín de Guadalix. El joven torero salmantino de ha sometido a diferentes pruebas médicas cuyos resultados han sido muy satisfactorios, lo que ha permitido la retirada tanto del tratamiento antibiótico como de la heparina.

A falta de completar unas pruebas urológicas, y en caso de confirmarse la buena evolución, podría recibir el alta hospitalaria en las próximas horas.

No obstante, la lesión sufrida, de gran consideración y complejidad, obliga a dar por finalizada la temporada 2025, imposibilitando su presencia en los últimos compromisos del año. Por el momento, y atendiendo a la evolución médica, no es posible establecer una fecha de reaparición. La prioridad absoluta es alcanzar una recuperación plena, con el objetivo de regresar a los ruedos en la temporada 2026 en las mejores condiciones y con la máxima entrega que caracteriza al novillero.

Julio Norte desea expresar públicamente su profundo agradecimiento por las innumerables muestras de cariño y apoyo recibidas. Familiares, amigos, compañeros de profesión, maestros y aficionados han estado a su lado en todo momento, enviando mensajes de aliento que suponen un impulso fundamental en este proceso de recuperación.

Como recordatorio, el pasado 22 de septiembre, en el marco de la feria de Moncalvillo de San Agustín del Guadalix, Julio Norte resultó gravemente herido durante la lidia del primer novillo de su lote, perteneciente a la ganadería de Victoriano del Río, en la que ha sido una de las cornadas más graves de la temporada.

