Tomás Rufo abre la segunda puerta grande de la Feria tras desorejar al toro de su debut en La Glorieta

Sexto toro. Guapito. Número 154. Negro, 530 kilos de peso, nacido en diciembre de 2017. El de Gargigrande pierde las manos tras tomar la puya de Juan García. Gran par de banderillas de Fernando Sánchez que se desmontera junto a Sergio Blasco. Tomás Rufo brinda al público. Rufo coge la muleta con la derecha. Guapito no es franco en sus embestidas. Coge la muleta con la izquierda pero la complicación aumenta. No se encuentra cómodo Rufo que vuelve a la derecha. Medias embestidas en las que el de Gargigrande acaba con la cabeza arriba. Rufo solo puede sacarle muletazos sueltos que no llegan a los tendidos. Vuelve a la izquierda pero por ese pitón es imposible y se le cuela constantemente. Rufo cierra la actuación de su debut en La Glorieta con dos pinchazos y una estocada, con los que se silencia su actuación en el sexto; antes de la salida por la puerta grande, que ganó tras desorejar al tercero.