José Tomás Pérez Indiano: “El cartel es un homenaje a La Glorieta”

En la feria del 2014 la manera de plasmar (y anunciar) las combinaciones del abono de La Glorieta hicieron clic. De aquellas fotos de marcado carácter estético y local con la que se ilustraban los diferentes festejos del abono —dos toros frente a frente en el Desenjaule en el año 2013, una montera reposada sobre las barreras en 2012...— a una apuesta por la interpretación más íntima a través de las más diversas técnicas. Desde el clásico óleo sobre lienzo, hasta el montaje digital más vanguardista.

“El arte por el arte”, de los idealistas como manera de entender desde entonces y hasta hoy la cartelería de la Feria de Salamanca. Fernando Salcedo fue el autor de esa primera obra que descorchó una nueva era en La Glorieta mantenida ya durante los siete siguientes abonos y quien han dado cabida la suerte de varas dibujada a carboncillo por Venancio Blanco, pasando por la Casa de las Conchas más taurinas en vistoso montaje engendrado a través del diseño gráfico más puro y duro, hasta la delicadeza de las pinceladas con las que David García ilustró la chicuelina con la que La Glorieta (y Salamanca) dieron por finiquitada la ‘era del covid’.

La autoría del cartel de la Feria del 2022 lleva el nombre de Pérez Indiano (José Tomás) y tiene como protagonista a La Glorieta en el 129 aniversario de su inauguración.

–Los toros en Salamanca tienen nombre propio: La Glorieta. Para usted no hay discusión.

–La idea de que La Glorieta fuera la protagonista del cartel de la Feria taurina surge por parte de la empresa, que es la que contacta conmigo y me comenta la idea que tienen de hacer un homenaje a este monumento. Tanto ellos como yo vemos que la plaza de toros en Salamanca es un monumento vivo, que este año por fin vuelve a la plena normalidad después de estos años de limitaciones y restricciones. La Glorieta tiene vida en Salamanca más allá de los días propios de toros, alrededor de ella hay mucha vida todos los días del año. O así lo he percibido yo cuando la he podido observar in situ desde fuera cuando he visitado la ciudad. Por allí pasan cientos de coches y de peatones diariamente y es un elemento que vertebra la zona.

–A La Glorieta, que tiene una paleta de colores no muy amplia, usted le dota de una vitalidad cromática sin salirse de los colores de su día a día: el rojo del ladrillo, los azules, los tonos amarillos y tierra.

–En mi obra taurina el color y el moviento son una constante. Porque el desarrollo de una tarde de toros es así. Los capotes, las muletas y la propia fachada de la plaza de toros de Salamanca comparten los tonos rojizos; el amarillo del albero, del sol, son los del brillo de un traje de luces. El azul es el del cielo de una tarde de septiembre. La pintura de La Glorieta parte de la base más clásica, porque es un momento centenario, pero con un trazo y unos rasgos de modernidad, que la propia Fiesta tiene, porque forma parte de nuestros días.

–Usted pinta Salamanca desde su taller de Sevilla. Morante de la Puebla, que también reside allí, ve vínculos muy estrechos entre ambas ciudades. ¿Usted los ha encontrado a la hora de dar forma a su obra?

–Son dos ciudades con personalidad. La propia Glorieta, como decía, tiene su personalidad. Es un monumento imponente pero delicado. Encuentro una confluencia siempre en mi obra en aquello que tiene personalidad y fuerza, porque son símbolos de estar vivo, de perdurar en el tiempo.