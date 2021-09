Jesús Iglesias brilla en la segunda clase práctica de la Escuela

La Escuela taurina sigue deparando gratas sorpresas, este sábado fue la de otros dos novísimos: Jesús Iglesias y Álvaro Rojo que, por encima de los trofeos que se encargó de devaluar la presidencia desde el minuto cero. Los dos mostraron fantásticas virtudes. A Jesús Iglesias le tocó un astado de Lorenzo ‘Espioja’, que manseó en los primeros compases pero que en cuanto se quedó a solas con el novillero sacó carácter, genio e importancia. Sin una duda, Iglesias se impuso desde el inicio con una fantástica seguridad, aplomo, firmeza y claridad de ideas. No lo ponía fácil su oponente, que era un torrente en cada acometida y, sin embargo, Iglesias afianzó los talones en el suelo y, con un gran aplomo, corrió la mano muy baja, para someter en cada envite lo que parecía un fondo de embestidas interminables. Con mucho mérito todo lo que puso sobre el escenario, por todo lo que hizo, cómo lo hizo y ante el novillo que lo hizo para tan corta experiencia. Era el segundo novillo que mataba en público. Original y distinto en los remates forzados por el torrente de embestidas, para abrochar las series con molinetes, faroles encadenados, trincheras, pases de pecho... redondearon una faena que tuvo su punto original y distinto.

Si era el segundo novillo de Iglesias, este sábado se estrenaba con su primer novillo Álvaro Rojo. Se llevó un astado de fantástica condición de Iruelo que fue pronto, franco, noble y con un excelente recorrido. La primer grata impresión la dejó Rojo por el temple y la cadencia con el que encadenó las verónicas de salida que ratificó en la faena de muleta. Entre medias, un quite por navarras con exquisito compás. No tenía una papeleta fácil, con el triunfo de sus compañeros ya en el esportón. Y, sin embargo, pareció tranquilo, no le pesó la responsabilidad del debut ni del escenario. La faena, presidida por el temple, fue subiendo en enteros y se basó en un concepto clásico. Buscó torear despacio, que es gran virtud y, en cuanto pudo, se recreó en los remates toreros y artistas. Se tiró a matar con rectitud y se unió al carro del triunfo.

El peso de su actuación y, sobre todo, la de Jesús Iglesias estuvieron por encima cuando, desde el palco, Luciano Sánchez, ya había convertido la tarde en una verbena. Le había regalado las dos orejas a Pedro Andrés por una faena en la que el mérito fue sostener en pie al de Ramón Espioja y ordenar sus molestas embestidas. Y con igual regalo obsequió a Jarocho, que fue todo actitud. Ese ansia le impidió el acople preciso y el tino en los primeros compases hasta que descubrió las virtudes del pitón izquierdo, enganchando, llevando la embestida muy empapada para alargar el viaje. La faena no acabó de explotar. La gran estocada y, sobre todo, la rectitud con la que se tiró fue lo realmente meritorio. No de dos orejas de un tirón con las que sorprendió el palco antes de provocar la risa de chanza entre los aficionados cuando el presidente se atrevió a sacar el pañuelo azul para premiar al novillo con la vuelta al ruedo.