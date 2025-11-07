Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Rafael de Julia, en el patio de cuadrillas de Las Ventas. PLAZA 1
ENTRE BARRERAS

El drama de un torero

Javier Lorenzo

Salamanca

Viernes, 7 de noviembre 2025, 07:00

HAY que ser muy valiente para ser Rafael de Julia. Y muy torero también. Ahora que sale de los infiernos tras un fracaso derivado de ... una enfermedad que se adueñó de su mente, pero no de su alma de torero la pasada primavera. Hay que ser muy torero para sentir como siente y hablar como habla. Y para no esconderse. En el anonimato de su lejanía de la profesión me impactó una conversación con él en el patio de cuadrillas de las Ventas una mañana de San Isidro de 2024 cuando la locura de un torero no era más que la cordura de un hombre con las ideas más claras que nunca que buscaba la reconquista tras diez años sin torear. Y volvió con la grandeza de los más clásicos y el aval de Madrid al alza tras una gran tarde en septiembre que le puso otra vez a circular. Me volvió a impactar el pasado invierno, cara a cara con él en Salamanca, apenas unas semanas antes de que le estallara el mundo en su cabeza en el punto de partida de su nueva andadura en las Ventas donde saltó todo por los aires.

