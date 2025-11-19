Ismael Martín:«Saber que el esfuerzo llega al público es el mejor premio» La Federación de peñas entrega una veintena de premios en la Gala del Toreo

«2025 quedará grabado en mi memoria y Salamanca tendrá, un lugar irremplazable. Gracias por vuestro cariño, respeto y vuestro apoyo. Seguiré trabajando, soñando y entregándome cada tarde para estar a la altura de lo que esperáis de mí. ¡Gracias Salamanca!». Así ha terminado Ismael Martín su discurso de agradecimiento tras recoger cuatro de la más de veintena de premios que se entregaron en la Gala del Toreo, organizada por la Federación de Peñas taurinas para poner en valor lo que sucedió en La Glorieta la pasada Feria, donde el torero de Cantalpino toreó dos tardes, cortó cinco orejas y salió en dos ocasiones por la puerta grande.

«Recojo estos cuatro premios de mi Feria con mucho cariño, orgulloso de que se me reconozca es un motivo de profunda alegría. Siempre intento que lo que hago en la plaza sea honesto, íntegro, entregado y personal. Me esfuerzo como lo siento, por eso todo lo que hago es con el máximo de pureza posible, con el reto de dejar un sello. Saber que ese esfuerzo llega a cada uno de vosotros es uno de los mayores regalos que pudo recibir», ha apuntado.

Ismael Martín fue el gran protagonista de la noche, por segundo año consecutivo, volviendo a acaparar el protagonismo de una velada que resultó interminable con casi dos horas y media de duración. Tuvo en el brillante pregón de Carlos Martín Santoyo uno de sus cimas estelares. Reconoció el valor del periodismo taurino de provincias, hizo una firme, argumentada y sensata defensa de la Fiesta, apeló al compromiso de los profesionales en la apuesta por el futuro del espectáculo y dejó en evidencia a la minoría antitaurina y al falso animalismo con una crítica abierta y elegante ante la insensatez y la demagogia que pregonan defendiendo al toro y celebrando la muerte de los toreros.

En un cambio generacional del toreo en Salamanca, la Federación de Peñas taurinas 'Helmántica' ha reconocido las trayectorias de los tres últimos espadas charros que ya han pasado al retiro: Domingo López Chaves, El Capea y Javier Castaño. Este último además ha recogido el galardón a los valores del toreo concedido por Juventud taurina de Salamanca en otro de los pasajes más emotivos de la noche:«La herencia en la pasión por el toreo que aquí nos une a todos es nuestro mejor legado y tenemos la obligación delegar a nuestros menores», ha puntualizado el maestro antes de aladear y sentirse orgulloso de ser salmantino: «En esta nueva etapa que comienzo estoy orgulloso de dos cosas, de haber sido torero y haber aprendido unos valores y una educación inigualables; y ser salmantino. Cada día doy las gracias a mi padre por traerme aquí de niño y a partir de ahí siempre llevar el nombre de Salamanca por todo el mundo. Y si cien veces naciera cien veces presumiré de ello. Me voy del toro con la satisfacción de haber sentido el calor y el orgullo de Salamanca», ha espetado ante una de las ovaciones más cerradas de una noche con la alegría del triunfo, en el que el onubense David de Miranda, como torero revelación de la temporada, mostró su sueño de conocer pronto La Glorieta vestido de luces.

García Carbayo defiende al toreo como la identidad cultural de la ciudad

El alcalde de Salamanca, Carlos Carcía Carbayo, ha destacado el ejemplo de «unión, respeto y coherencia» que están dando los aficionados y profesionales para defender con «pasión» la tauromaquia, a la que ha definido como una «expresión artística que forma parte de la identidad cultural de la ciudad».

En su intervención en la Gala el alcalde ha apelado a la unidad, el diálogo y el trabajo en equipo como pilares para seguir sumando aficionados. El regidor destacó la labor de Juventud Taurina y ha reconocido la trayectoria de la Escuela de Tauromaquia de la Diputación tras 40 años de formación. Ha resaltado el papel de las administraciones públicas en la protección y promoción del arte, reafirmando que Junta de Castilla y León, Diputación y Ayuntamiento se han mantenido como aliados fieles de la tauromaquia.

«Ese es el papel de las administraciones. Una obligación constitucional que nos obliga a proteger y promover el arte. Y la tauromaquia, lo es. Un compromiso inequívoco que tenemos que adquirir los servidores públicos y que algunos contravienen de la forma más zafia y ruin posible», señaló García Carbayo. Recordo, además, su impacto socioeconómico, que genera más de 850 millones de euros y 13.000 empleos en Castilla y León, y su contribución a la preservación de la dehesa.

Todos los premios de la gala taurina

Con cuatro trofeos Ismael Martín fue uno de los grandes protagonistas de la gala de la Federación de Peñas 'Helmántica'. El torero de Cantalpino ha recogido las distinciones que le acreditan como triunfador charro de la Feria, la X edición del trofeo a la mejor estocada de la peña 'Niño de la Capea', el detalle artístico que pone en liza la Asociación Cultural Taurina Villa de Vitigudino y el galardón al triunfador que otorga su propia peña.

El trofeo que falla el Ayuntamiento de Salamanca a la mejor faena de la Feria, lo recogió Emilio de Justo. La Federación de peñas 'Helmántica' entregará tres placas al mérito taurino en reconocimiento a las carreras de López Chaves, Javier Castaño y El Capea. El periodista Carlos Martín Santoyo ha recibido la medalla por la difusión de la Fiesta: mientras que Gonzalo Sepúlveda ha recogido el trofeo como mayoral de Garcigrande tras ganar el Toro de Oro; Nicolás Martín se ha llevado el XXVI trofeo 'Millán Sagrado' como autor del mejor puyazo.

Ademas, Javier Castaño también ha recogido el premio a los valores del toreo de Juventud Taurina de Salamanca. La Peña Taurina Salmantina ha entregado tres galardones, al ganadero Justo Hernández por el toro más bravo (Buenasuerte, de Garcigrande), David de Miranda el de torero revelación y Morante de la Puebla (ausente en la gala) también ha ganado el el mejor quite artístico. También para él era el de los mejores naturales que otorga la peña de Alejandro Marcos.

La Asociación de Amigos de la Plaza de Toros de Béjar ha entregado su trofeo al mejor par de banderillas a Elías Martín; la peña de Eduardo Gallo hizo lo propio con Manuel Núñez Elvira, ganadero de Vellosino, por la corrida de toros mejor presentada; y Olga Casado se ha llevado el trofeo al triunfador de la novillada de la Feria de la Asociación de Guijuelo.

Ausentes en la gala

Además de Morante de la Puebla, tampoco estuvieron presentes en la gala Marco Pérez (que ha ganado el trofeo a la Pincelada de la Feria) y Juan Ortega (distinguido con el premio al mejor toreo de capote), que este mismo miércoles ha viajado a México para torear el domingo en Guadalajara.