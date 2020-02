Ismael Martín se lleva el festival de los triunfadores del Bolsín de Ciudad Rodrigo

El mal de espadas se apoderó de la tarde bolsinista. García Roldán y Erik Candil se les vino el mundo encima en la suerte suprema, en una tarde en la que se lidió un noble, variado y manejable encierro de Santos Alcalde. El primero de Santos Alcalde presentó una amplia carrocería. Se quedó corto en los prólogos donde rápido pidió enganchar pronto, llevar tapado y dejarle solo muleta en la cara para aprovechar su dosis de nobleza. Francisco Amaya, más seguro a derechas que con la zurda trató de quitarle la querencia y la búsqueda de las tablas en las que quiso refugiar el animalito su fortaleza. Firmó una faena larga en la que el tiempo derrochado no le llevó a cruzar nunca la línea de fuego.

Álvaro García no acabó de cogerle el pulso al saludo. Ismael Martín subió los decibelios en un quite por lopecinas. Al novillero de Chinchón le costó sujetar y dominar los pies ante una embestida que no terminó de ver clara jamás. Se le fue el asunto de las manos y desde el palco le perdonaron el tercer aviso entre el rosario de pinchazos. El berrinche no se lo quitó nadie.

Ismael Martín recibió al tercero con tres largas cambiadas de rodillas, no pudo lucirse a la verónica por las cortas embestidas, pero formó un alboroto con las banderillas metiéndole la plaza en el bolsillo. Un clamor. El novísimo valor de Cantalpino entendió muy bien a su oponente en los primeros compases, midió muy bien las escasas fuerzas y a media altura se lo dejó venir de largo para aprovechar esa inercia y tratar de alargarle los muletazos en los que nunca exigió. Solvencia y desparpajo. Navegó con facilidad y soltura, pero se aceleró mediado el trasteo y eso no le sentó bien ni al torero, ni al toro ni a la faena. Se fue como el gran protagonista a hombros de la afición.

Erik Candil también recibió de rodillas al cuarto, un novillo noble pero al que le costó rematar los muletazos derrotando al final con un punto de violencia. En trasteo intermitente, de subidas y bajadas, firmó una obra en la que le costó alargar los muletazos y destacó sobre todo en los sabrosos pases de pecho. En la suerte suprema vivió un quinario con la espada con la que no lo vio ni bien ni mal.

LA FICHA

Tarde soleada con 21º de temperatura en el paseíllo, 15º al finalizar del festejo

Festival taurino sin picadores

NOVILLOS DE HEREDEROS DE MANUEL SANTOS ALCALDE, con cuajo y buena presencia. Noble con gran fondo el poderoso y gran 1º que aguantó faena larga bajo la amenaza de rajarse; noble y manejable el 2º; noble pero flojo y de corto recorrido el 3º; manejable que reponía con facilidad el 4º.

FRANCISCO AMAYA, de Cheles

Segundo clasificado

Estocada desprendida y atravesada con un descabello -vuelta al ruedo tras aviso-

ÁLVARO GARCÍA ROLDÁN, de Chinchón

Tercer clasificado

Estocada tendida, caída y defectuosa, estocada tendida, pinchazo, media estocada con una quincena de descabellos -palmas de consuelo tras dos avisos-

ISMAEL MARTÍN, de Cantalpino

Cuarto clasificado

Pinchazo y estocada -dos orejas-

ERIK CANDIL, de Villanueva del Fresno

Quinto clasificado

Cinco pinchazos, estocada y dos descabellos -palmas tras aviso-