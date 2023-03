Ismael Martín estrena campaña en la primera novillada del Circuito de Andalucía: “Tengo ganas de competir”

Apretar aún más, competir sin dejarse nada dentro, ir a por todas... son las frases que más repite Ismael Martín, que este sábado comienza su primera temporada completa con los del castoreño haciendo el paseíllo en la primera de las novilladas del Circuito de Andalucía, al que llega con el aval de quedar segundo clasificado en 2022 en el de Castilla y León. Formado en la Escuela taurina de Salamanca, salió de ella cuando el 14 de mayo se estrenó con los montados en Arenas de San Pedro (Ávila) desorejando a sus dos novillos. Cerró 2022 con ocho actuaciones. Para esta ya tiene firmadas cuatro, además de la de Montoro (Córdoba) de este sábado, le seguirán Villoria en abril, y en mayo Aire Sur l’Adour (Francia) y Valladolid.

¿Qué supone formar parte del Circuito de Andalucía?

Una responsabilidad grande. Estoy muy ilusionado de estar de nuevo en Andalucía. El simple hecho de estar y presentarme como novillero con caballos en esa tierra ya es un gran aliciente; si además contamos con una motivación extra e inmejorable como es que los finalistas toreen en La Maestranza es el no va más. Solo con eso te hace ir con la moral por las nubes y dispuesto a todo.

¿Qué recuerdos tiene de las Novilladas de Canal Sur en las que tan buena imagen dejó cuando estaba sin caballos?

Fue muy bonito, llegué a la semifinal. A la vez me acuerdo de que tuve competir mucho y luchar mucho para abrirme camino.

En el que hoy comienza vuelve a ser el único torero no andaluz que competirá en este Circuito, ¿eso qué supone?

Es un arma de doble filo. La parte buena es que tienes que demostrar desde el principio y marcar el nivel sin que valgan las excusas, la negativa es que no ves a tus compañeros actuar antes de entrar uno en escena. Por eso hay que apretar más, no se puede dejar nada en la reserva.

¿Qué referencias tiene de la ganadería de Gabriel Rojas con la que se anuncia?

No he tenido la oportunidad de torear nunca nada de esa ganadería, pero creo, y eso espero, que van a embestir. He podido ver las fotos de la novillada y es muy bonita.

¿De qué le ha servido este primer año y la primera toma de contacto en el escalafón de novilleros con picadores?

He aprendido y asimilado poder tener un punto más de madurez en comparación de la sin caballos. Me he dado cuenta que el caballo hace mucho. Hay que apretar más aún.

¿Solo hay la opción de salir triunfador?

Con ese ánimo voy y es mi gran baza. En esta y en todas las novilladas que pueda torear hay que dar argumentos cada día, aquí estamos para ganar las cosas no para pasar desapercibido.

En el escalafón de novilleros empieza a despuntar una nueva hornada de toreros que ilusionan, ¿cómo afronta esa rivalidad y qué papel puede y quiere jugar ahí?

Es muy bonito verte anunciado con compañeros a los que ves como referentes y que ya están preparados o muy cerca de tomar la alternativa pronto. Me motiva mucho estar ahí y tengo ganas de competir con todos. Siento que voy creciendo en la profesión y eso ahora se tiene que demostrar y ver en la plaza.