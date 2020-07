Intuir las embestidas. En la muerte de Joaquín Ramos

A la tauromaquia le hacen falta una buena baraja de apasionados por el toreo como Joaquín Ramos. Gente entusiasta, enamorada de este arte y conocedora de su historia y comprometida y capaz para avalar su futuro. Abrir nuevas puertas que, sin embargo, se cierran con marchas irreparables. Insustituibles. Joaquín, que presumiendo de apellidos nunca le hicieron falta, se marchó con su pasión a cuestas y su obsesión por intuir el estilo de las embestidas del toro bravo. El gran misterio. Descubrirlo le apasionaba y le traía loco. Su libreta de hule se ha cerrado para siempre. Sin esperarlo se ha teñido de negro. La discreción de la que siempre hizo gala le hizo más grande de lo que ya por sí era. Se supo rodear de los mejores para convertirse en uno más de esos elegidos. Sabio del campo bravo. Una verdadera enciclopedia. Un manual para entender la historia y también el toreo moderno.

El toreo pierde a uno de sus grandes valores cuando cada vez impera más la mediocridad. El toreo necesita gente comprometida que luche por el futuro del espectáculo en un momento crítico y crucial. Delicado e incierto. Y necesita genios que sigan descubriendo su misterio y apostando por él. Y él andaba ese camino... El toreo ha dejado de tener en los elegidos a sus grandes personajes para que la vulgaridad tenga un premio que no merecen. El poder de la independencia, de la que él y el entorno del que se rodeó, dejaron de tener sitio en el toreo, absorbidos por entes empresariales a los que no importa ni los triunfos ni el futuro del espectáculo para lograr empequeñecerlo. Y esto se consigue potenciando la mediocridad. Lo están logrando. El propio Joaquín lo dejó claro en su última frase escrita en Instagram hace unos días: "Jamás Manuel Benítez se sometió a los abusos de los empresarios. Algunos toreros a lo largo de la historia han tenido cojones para poner a los taurinos en su sitio y de este modo beneficiar a todos los demás que no estaban, ni se les esperaba por cobardes. Al final de todo, se conoce a las personas por sus hechos". De los suyos puede estar orgulloso. Él, en los últimos treinta años se rodeó de personajes de esos que no se plegaban a las exigencias de nadie. De toreros con mando y autoridad. De los que mandan en su hambre y en su destino sin convertirse en marionetas. Estuvo como fiel escudero de Joselito. Navegó al lado de José Tomás. Y ahí estaba ahora para defender los intereses de Talavante. Un tío de Ciudad Rodrigo con personalidad que se hizo grande. Y en su sitio, triunfó en el toreo, en un momento en el que el propio espectáculo se iba despedazando poco a poco para convertirse en la realidad de lo que es hoy, en el que manda, o quiere mandar, todo el mundo menos el que tiene potestad para hacerlo. Tal vez porque se ha perdido esa personalidad que distingue y hace grandes a los que de verdad son grandes. A los apasionados, cuando el toreo ha diluido esa pasión. Y con él parte de su grandeza. El toreo no se puede permitir el lujo de perder tan pronto a personas comprometidas y con tantas ganas de trabajar para que el sol siga saliendo en los cosos que ahora están cerrados. Se fue un libro sin escribir... pero seguirá intuyendo las embestidas del toro bravo.