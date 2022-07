Integridad, ni más ni menos

De los 48 toros que debieron salir en puntas en San Fermín no todos lo hicieron. Detalle para los más avezados. Pero hubo media docena que asustaron más que ninguno. La corrida de Cebada Gago fue extremadamente astifina. Nada nuevo, no sorprendió. Puede que en La Zorrera se críen los toros más ofensivos del campo bravo. Y esas puntas que casi deslumbraban se cantaron incluso con asombro. Y de repente pareció noticia, acostumbrados a que la integridad y las puntas casi brillan por su ausencia. De la normalidad y de lo que debía de ser hábito se pasó a lo extraordinario. A más de uno le sorprendió y se resaltó lo que debería ser habitual.

El siempre supuesto afeitado se ha convertido en costumbre, apenas se denuncia; y por ahí, por la falta de escrúpulos de los taurinos, por la falta de crítica y por la pasividad del público que, resignado, ya lo ve como normal, el toreo pierde su grandeza, mérito e importancia. No sirve caer en la demagogia de que cualquier toro puede hacer daño. No hay duda. Pero eso no justifica que las astas puedan ser manipuladas y sean contadas las excepciones y los escenarios en los que salten al ruedo sin un atisbo de sospecha. Aquella bolita que se hacía con picardía hace tiempo ha pasado a ser un redondeo con descaro. Los primeros planos de televisión dejan en evidencia las fechorías hasta para el más neófito. Se ha perdido incluso la vergüenza. Toda la vida hubo toros astigordos. De nada sirve ni tampoco se pretende que en plazas y escenarios de tercera tengan que salir por norma, y por costumbre, el toro de Bilbao o de Pamplona, ni con la seriedad de sus pitones que les caracteriza ni tampoco con la presencia de sus hechuras. En las plazas de primera, segunda o tercera, tiene que saltar y lidiar el toro con seriedad y presencia de primera, segunda o tercera según toque. Toro chico o grande, con muchos o con pocos pitones, pero íntegro. No hay más regla ni norma que esa para empezar a contar. Cada toro en su sitio. Y pretender lo contrario o voltear los elementos es un abuso y una temeridad. A un lado y otro de la balanza. La integridad debe de ser la norma. Y su falta debería ser motivo de bochorno, denuncia y ridiculización de sus intérpretes. Sin toro no hay nada. Y al toro no se le puede manipular en busca de una comodidad, un alivio o un triunfo que pierde su esencia y su verdad. No puede ser que una corrida de toros a pie parezca de rejones. Ese abuso demuestra que hoy no hay héroes y toreros con orgullo como lo fue Antonio Bienvenida a finales de 1952 cuando declaró la guerra contra el afeitado: “Lo que no puede hacerse en ningún caso es torear becerrotes desmochados y considerarse matadores de toros”, denunció el maestro antes de que todos sus compañeros se le echaran el encima. Y cuando alguno trató de ponerles argumentos no le faltó tampoco una réplica cargada de ingenio: “Si los toros dan más cornadas con los cuernos afeitados no entiendo porqué defienden la maniplación”. Pue eso. Hoy no los hay capaces de afrontar aquella realidad y lanzar este órdago igual que no hay diestros, casi, capaces de plantarle cara a los empresarios que tratan al toreo mal y montan las ferias como si de un mercadeo se tratara en el que el toro ya no pone a cada uno en su sitio y en el que el triunfo ha dejado de tener valor. Al final, todo se reduce a un problema de personalidad. De tenerla para frenar atropellos. Y no hay duda de que el afeitado lo es. Y conste que de esto, a quien menos culpo es al ganadero, que es el primer sufridor.