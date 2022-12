Dijo Capea, setenta años de experiencia, medio siglo de alternativa, la semana pasada que el torero de antes estaba más preparado para la incertidumbre que los diestros de hoy, en un momento en el que en la Fiesta sale un toro mucho más homogéneo que nunca. Esa homogeneidad hace referencia a la pobre variedad de encastes y por tanto, sin ella, a los cada vez más reducidos y diferentes comportamientos bravos que se muestran en el ruedo, con los que no solo se engrandecía el espectáculo sino que también lo hacían los propios espadas. Capaces de afrontar los más comprometidos retos, sin la necesidad de repetir la misma faena tarde sí y tarde también.

De todo aquello brotaba esa incertidumbre casi perdida, para desgracia y pesar de los aficionados, que han dejado de poder ver en escena a divisas de las más diversas sangres. Santa Coloma, Atanasio, Murube, Graciliano, Vega Villar... y también entonces algún Domecq.

Pues claro, este no es que sea malo. Lo realmente preocupante que tiene hoy es que es, casi, el único argumento que da lectura al libro de la temporada. Sabedores de la imprevisibilidad aún de cada tarde, el maestro, como no podía ser de otra manera da en la clave, de uno de los males toreo.

Esa falta de incertidumbre que frena al aficionado a pasar por la taquilla para sentarse en el tendido. Los coletas que alcanzan la perfección y puede que toreen mejor que nunca, a veces son tan perfectos que les falta el alma.

Eso hace también que haya menos pasión en el ruedo. Y así, entre todo hace que se vaya descafeinando el espectáculo para el aficionado que carece del aliciente de disfrutar de la capacidad de cada espada para afrontar los más variados comportamientos del toro bravo. Se ha demostrado en más de una ocasión con las primeras figuras del momento cuando han tratado de salirse del guion que ellos mismos han impuesto y que no es más que una condena de cara al futuro de la tauromaquia. Ese mando con el que antes se marcaban las diferencias entre unos y otros. Hoy al torero le falta alma. Hoy se torea muy bien, muy bonito pero mandando menos en el toro.

Esto último también lo dijo el maestro en los mano a mano de Cajasol. ¿Exige menos mando el toro de hoy? Seguro que no. Pero seguro que la mayoría sí exigen lo mismo. Y eso es lo peor. El toro es y debe ser sobre el que gravite todo. No ser una comparsa. Esa era una de las grandezas de antes. La variedad y disparidad de comportamientos. Una oferta más amplia. El toro no estaba sometido a la condena de la tablilla, del peso ni de los kilos. No era cuestión de volumen sino de movilidad. Cada torero tenía sus preferencias y cada uno lo usaba para tratar de marcar las diferencias con el resto. El poder de cada uno servía para poner contra las cuerdas al más directo rival. Esa rivalidad, si existe, hoy también se nota menos.