Ilusión... y orejas que no vuelven

Hay ganas de toros. Fue una de las conclusiones del pasado fin de semana en Valdemorillo. Cartel de ‘No hay billetes’ el sábado y lleno aparente el domingo. Y también que hay las mismas ganas, y la necesidad, de abrir los carteles. Así se demostró. Gente joven y caras nuevas en las combinaciones. El lastre que persiguió y amenazó al toreo antes de la irrupción de la pandemia. Aire fresco para aportarle nuevas motivaciones de las que se les ha privado en los últimos cursos y que ha llevado a caducar el escalafón por falta de nuevos nombres. La inclusión de Alejandro Marcos en el cartel del domingo, ocupando el lugar que dejaba vacante Cayetano, lejos de restarle alicientes a la convocatoria le dio un impulso de aire nuevo. El poder de la novedad. El cartel no se resintió en la taquilla, incluso puede que hubiera más gente que la que habría generado la terna inicial. Provocó esa ilusión tan sana que son las ganas de hacer kilómetros por ver torear.

La triunfal tarde de La Glorieta, el último septiembre, generó la nueva esperanza en el aficionado salmantino, que no dudó en coger el coche el domingo para viajar en busca del toreo de Alejandro Marcos. En Valdemorillo se dieron cita decenas de aficionados salmantinos, al reclamo de los toros y de la primera comparecencia de un nuevo valor que lejos de ser un invitado sin más, se sumó a lo grande ofreciendo su exquisito concepto del toreo y rayó a buen nivel al lado de los nombres habituales que ocupan un sitio en las ferias. Como con Alejandro Marcos sucede o debería ocurrir con otro puñado de nombres en el escalafón que aparecen escondidos, más bien olvidados, ante la falta de oportunidades que le condenan al anonimato. Abrir los carteles. Eso sí, las empresas no deberían de esperar a las sustituciones para apostar por toreros que tienen algo que decir.

Alejandro Marcos enseñó sus cartas en un buen escenario para mostrar su toreo fuera del ámbito local en el que ya es reconocido. Presentes o no, el toreo estaba pendiente de lo que sucediera este fin de semana en Valdemorillo. Cierto es que el diestro de La Fuente toreó de maravilla a sus dos toros, que cuajó los mejores momentos y los más intensos. Que encandiló con la interpretación más cara y despaciosa, que conectó con el público y que desprendió ese aroma de torero especial y exquisito que le distingue para desmarcarse del resto. Que se tiró a matar o morir a su primero con el orgullo y los arrestos de quien quiere subirse al tren. Y también que, en el momento clave de la tarde, se le escurrió, como agua entre las manos, todo en la suerte suprema, que es con la que, al final, se marcan las diferencias. Por ello, no menos cierto es que debió salir con las tres orejas que tuvo en la mano. Alejandro Marcos dio un paso hacia adelante la tarde en la que pudo dar otro de gigante si no es por la tizona.

Ese sabroso botín le hubieran dado el título de triunfador de la feria, que no va más allá de ser triunfador de un ciclo como el de Valdemorillo, es verdad. Tal vez por eso, no pase de ser un aviso a navegantes. Eso sí, si ha de ser, mejor aquí que en un escenario mayor. Este año Alejandro Marcos va a tener oportunidades y carteles de interés y más compromiso en cosos de mucha más responsabilidad y más categoría que la que tiene la cita de la sierra madrileña. Y donde de verdad no tendrán sitio las excusas. Pero no menos verdad es que las orejas que se van ya no vuelven. En un momento crítico como el que vive el toreo y con una evidente falta de oportunidades para los jóvenes no basta con dejar buen sello para llamar la atención de las empresas. Para que te llamen en vez de llamar para que te contraten. La diferencia es grande. En Valdemorillo no se acaba el mundo pero sí empezó todo. Y lo hizo con un sabor agridulce de un torero que, al menos, invita a soñar.