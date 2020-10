Ignorancia y verdad

En la caricatura en la que han convertido España se puede decir que el inculto ministro de Cultura habla sin vergüenza, tal vez porque no la tenga. La majadería que soltó el lunes diciendo que no podía animar a la gente a que fuera a las plazas de toros por ser un espectáculo violento le retrata en su ignorancia si alguien aún no se había dado cuenta. Es otro desprecio más y otra nueva falta de respeto de un Gobierno que desgobierna y piensa solo en unos pocos, marginando lo que no es de su agrado. Un ministro debe de estar ajeno a los gustos, aunque los que están ya han demostrado que no sólo el toreo, si no el país, les importa un bledo. Rodríguez Uribes, con sus absurdas declaraciones que no le han servido más que para meterse en otro charco antes de que cayera el primer chaparrón del otoño, ha demostrado estar abducido por la ignorante corriente de unos pocos antitaurinos que por la realidad social del país representada por muchos más. De nuevo han vuelto a demostrar que desconocen el país que gobiernan. El inculto ministro de Cultura debería saber que el toreo está reconocido como tal en su ministerio y si se atreviera a acercarse al espectáculo que dice ser violento se daría cuenta que en los cosos hay educación, respeto, valor y valores, hay cortesía, hay inteligencia, hay sabiduría y hay cultura. Y arte. Y además que sus gentes no se caracterizan por la violencia que él dice encontrar en las plazas. Debe ser lo que le cuenta su jefe que ve a José Tomas como asesino y a Otegui como un hombre de paz.

El toreo ha vuelto a ser vituperado, denigrado y sigue siendo marginado. Ocho meses después de la pandemia y la casi paralización del toreo los profesionales del sector siguen sin tener ayudas del Gobierno como se han destinado a otros artistas a los que sí reconocen. Debe de pensar el Gobierno y su ministro, que dicen seguir trabajando en el asunto, que los toreros no acostumbran a comer. Ni los toreros comen ni él piensa. Será. “No debo fomentar ir a los toros, al teatro sí porque es pacífico”, fue la frase que soltó el ministro que un día después se atrevió a decir no ser sospechoso con la tauromaquia, cuando lo que está haciendo es reírse en la cara de quien lo está pasando mal. E incendió a los taurinos, pacíficos y pasivos por norma, a los que parece estar provocando una y otra vez con sus desmanes en busca de refriegas mayores. Volvieron a llenar las redes sociales de peticiones de dimisión. Al toreo hoy le sobran hashtag y le falta acción. Le falta defensa. Y la ansiada unión para actuar.

Seguimos poniendo la otra mejilla sin defendernos, mientras nos marginan, insultan y pisotean. Quieren aprovechar la pandemia y la debilidad para fulminar el espectáculo mientras el sector, sin estructura ni gobierno, camina resquebrajado. Los tuit se los lleva el viento. Como se llevan las ansiadas reuniones para buscar la armadura que proteja el toreo de tanta majadería que, por insistente, hará más daño del que pensamos. Aunque no sea verdad. Ante tanto ataque infundado solo existe una verdad. La verdad con la que un toro lucha por su vida y la verdad de un hombre que es capaz de desafiarlo. Eso es lo que entiende el ministro como violencia. Una violencia que fue y es fuente de inspiración de otros tantos artistas que él representa y dice admirar.