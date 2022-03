Héroes en el anonimato

Estremece mirar a Ucrania, asusta pensar en Rusia. Entristece que haya un desalmado que sea capaz de poner en jaque al mundo. En esa vorágine de incertidumbre, dramas, violencia... es de admirar la generosidad de quien pone su vida al servicio de los demás con el único propósito de ayudar. Sebastián Castella, retirado de los ruedos desde septiembre de 2019, se ha ido a la frontera de Polonia para tratar de ayudar al pueblo ucraniano. Un detalle de solidaridad y de genialidad. Un gesto que enorgullece al toreo, tan cargado de valores. Y tan poco reconocido. Un mundo en el que la solidaridad, el compromiso y la verdad van de la mano y forman parte de su propia esencia. Y son tan poco reconocidos.

El toreo ni está valorado ni está reconocido. Tampoco los personajes que lo envuelven tienen ni cuentan con reconocimiento social. El toreo tiene personajes admirables que enarbolan unos valores que se están perdiendo en la sociedad. Y pasan desapercibidos para el gran público para que el son absolutos y perfectos desconocidos. Si el toreo se diera a conocer, si se pusiera en valor y saliera de su burbuja y se mostrara más allá su entorno, su explosión y su incidencia iría mucho más allá del único reconocimiento de los propios aficionados, que es donde muere la grandeza de los toreros, vestidos de luces y de calle. De ahí no pasan. Los toreros hace tiempo que han dejado de ser ídolos sociales. El toreo permenece escondido y casi aletargado en su mundo. Nos puede el complejo y nos inunda muchas veces el hecho de cerrarle al toreo a cal y canto las puertas al exterior para terminar siendo víctimas de sí mismo. A la tauromaquia le falta enseñarse, darse a conocer, mostrarse al mundo, difundirse a lo grande y presumir de que sus protagonistas no son asesinos como quieren hacer ver los animalistas que ni saben qué defienden ni tienen tampoco amor por los animales. Sin embargo, su farsa tiene más calado que toda la verdad y la grandeza del toreo con la bandera de todos sus valores a cuestas. Valores que casi nadie conoce y que hoy ya apenas se tienen en cuenta ni se ponen en práctica. El toreo los conserva como uno de sus principales baluartes. Pero no los sabe mostrar, enseñar ni vender.

El gesto de Sebastián Castella, el diestro más importante que ha dado la historia del toreo en Francia, es solo uno de ellos. Y no es el primero que hace. Este arte, no solo con Le Coq sino con gran parte de sus protagonistas, está repleto de infinidad de ejemplos de generosidad, de solidaridad, de superación... que son perfectamente traspasables al día a día rutinario de la sociedad en la que nos desenvolvemos. Una sociedad que viaja sin alma y vacía de casi todo. La tauromaquia tiene un amplio abanico de personajes que encarnan unos valores que son ejemplos admirables para el mundo, que deberían de ser orgullo del toreo pero ni los enseñamos, ni los difundimos ni los mostramos. Y así seguirá navegando en el anonimato, siempre bajo sospecha y teniendo que soportar que lo ataquen y pongan en entredicho.