Habrá Feria Taurina si la Junta abre el 75% del aforo: cuatro festejos y primerísimos espadas

"Por nuestra parte está todo preparado, pero seguimos atados de pies y manos para poder lanzar la Feria". Son palabras de Antonio Barrera, el director del área taurina del Grupo BAL, propietario de la plaza de toros de La Glorieta de cara al próximo ciclo de septiembre. Un serial que continúa en el aire a expensas de la decisión final de la Junta de Castilla y León que, lejos de aclarar la confusión que se desprendía del escrito emitido para la nueva normalidad, el vicepresidente Francisco Igea, el jueves, ponía contra las cuerdas aún más la celebración de festejos taurinos en Castilla y León haciendo imperar la obligación de la distancia social de 1'5 metros entre espectadores, independiente de que estén o no numerados los asientos de un recinto al aire libre, y de que se usen mascarillas, dejando fuera de lugar la excepción que se hacía referencia en la norma que decía que se podría regir al 75% de los aforos de los recintos que estuvieran al aire libre, con asientos numerados y con el uso obligatorio de las mascarillas. Eso fue lo que aclaró el secretario general de Cultura y Turismo, Gregorio Muñoz Abad, en Grana y Oro, unos días después de emitirse la confusa norma: "Todas las plazas, recintos e instalaciones taurinas al aire libre podrán desarrollar su actividad siempre que cuenten con butacas pre asignadas y no se supere el 75% del aforo. Un ejemplo, en Palencia, mi tierra, con capacidad para 10.000 personas, podrán acudir 7.500, siempre que lleven la mascarilla”, aclaraba la máxima autoridad en materia taurina en Castilla y León. Pero las palabras del vicepresidente, Francisco Igea, días después dinamitaban las opciones de celebrar eventos taurinos, aunque lo dejara pendiente de la publicación de un anexo, que aún no ha visto la luz, y que al parecer aclararía las dudas. Con la obligación de 1'5 metros entre espectadores, La Glorieta podría acoger apenas 1.500 personas en un festejo.

De eso es de lo que está pendiente la empresa de La Glorieta: "En cuanto tengamos el ok de la Junta de Castilla y León, en ocho días armamos la Feria y damos los carteles", puntualizó Antonio Barrera quien confesó que "si el gobierno regional abre al 75% el aforo en La Glorieta la Feria está asegurada". Así, y con el aval de ese 75%, el ciclo taurino se estructuraría en cuatro entregas: una novillada picada, dos corridas de toros y una tercera más que bien podría ser de rejones o incluso mixta, en sus más variadas fórmulas, con rejoneadores y matadores de toros. Y cuyas fechas serían el 11, 12 y 13 de septiembre, además del día 21.

LOS TOREROS DE LA FERIA DEL CORONAVIRUS

Las principales figuras del escalafón ya han reservado las fechas de Salamanca para estar presentes en el coso de La Glorieta el próximo mes de septiembre. "Nosotros queremos dar toros y las figuras, con las que hemos contactado, todas han accedido a venir a Salamanca", confiesa Antonio Barrera, que ya tendría el compromiso y fechas reservadas con toreros como Morante de la Puebla, Antonio Ferrera, El Juli, Manzanares, Roca Rey, Cayetano, Pablo Aguado... La propia, y definitiva, contratación de los grandes espadas del momento está también en función de la posibilidad de los aforos que permita finalmente el gobierno regional.

Del mismo modo, el grupo BAL, propietario de la plaza de toros de La Glorieta, afirma haber hecho un ofrecimiento a Alejandro Talavante, abriéndole las puertas del coso charro para protagonizar aquí su reaparición en los ruedos, después de que la irrupción del virus y el posterior confinamiento de la población llevara al traste la esperada vuelta a los ruedos que estaba prevista y anunciada en el mes de abril en la feria de Pascua de Arles (Francia). "Por el momento no tenemos una respuesta definitiva porque al parecer, al haberse trastocado la temporada con la irrupción del virus, no saben aún si finalmente va a reaparecer en los ruedos en lo que queda de temporada o esa vuelta ya la dejaría para el año que viene", puntualiza Antonio Barrera: "De cualquier modo, las puertas de Salamanca las tiene abiertas en cualquiera de las decisiones que tome", concreta el máximo responsable de la confección de los carteles de la Feria taurina de Salamanca.