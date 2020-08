Gran faena sin espada del salmantino Ismael Martín en el ciclo de escuelas de Andalucía

1ª semifinal del XXVI Ciclo de Novilladas en clase práctica de la Asociación Andaluza de Escuelas Taurinas ‘Pedro Romero’.

6 NOVILLOS DE APOLINAR SORIANO, de Jaén, noble, con calidad y bondadoso el 1º; con movilidad y codicia pero distraído el 2º; violento y con medias embestidas el 3º; encastado el correoso 4º; noble y de excelente calidad el 5º, Cateado, que fue premiado con la vuelta al ruedo; noble pero agarrado al suelo y de corto recorrido el que cerró plaza. Encierro de buen juego en conjunto, de variada presencia y volumen.

JULIO ALGUIAR (celeste y oro)

de Lima, Perú. Escuela de Málaga.

Dos pinchazos y media estocada delantera —ovación tras aviso—

JESÚS LLOBREGAT (grana y oro)

De Linares, Jaén. Escuela de Baeza.

Estocada casi entera, pinchazo y gran estocada —oreja tras aviso—

JOSELITO SÁNCHEZ (blanco y plata)

De Morón (Sevilla). Escuela Antonio Osuna

Gran estocada —dos orejas—

MOLI DE RONDA (nazareno y oro)

De Ronda (Málaga). Escuela de Ronda.

Más de media defectuosa con un descabello —oreja tras aviso—

ISMAEL MARTÍN (celeste y oro)

De Cantalpino. Escuela de Salamanca

Estocada en los bajos que hace guardia, metisaca y estocada —oreja—

MARCOS LINARES (blanco y oro)

De Linares. Escuela de Jaén

Estocada casi entera —dos orejas—

Una espléndida faena de Ismael Martín ante el mejor novillo del buen encierro de Apolinar Soriano, el empaque y buen gusto de Joselito Sánchez y la capacidad de Moli de Ronda fueron las claves de la primera semifinal del certamen de Escuelas de Andalucía celebrada este sábado 15 de agosto en Huéscar (Granada).

Ismael Martín trató de imprimirle gusto y despaciosidad en las verónicas del saludo, que salió tropezado con dos lances templados y limpios. Fueron mejores las intenciones y la voluntad que la colocación en los pares de banderillas. Le puso temple en el inicio por alto del arranque de la faena para continuar después con una soberbia tanda de derechazos en la que rompió al astado llevándolo templado y muy largo. El asiento y la firmeza fueron claves para ligar los pases en la siguiente. Muy bien al natural se gustó aún más en naturales con personalidad y el mismo asiento de planta. Dos series a izquierdas antes de volver a la derecha. Muy buena colocación y gran ritmo para ligar los muletazos girando solo un cuarto de vuelta. Todos sentido y medido, en trazo, alturas y distancias. La excelente colocación le permitió torear a placer, dejándole siempre la muleta en la cara para ligar. ‘Cateado’ no se cansó jamás de embestir, mientras el torero de Cantalpino no le ofrecía otra opción. Después aguantó las miradas y se ofreció sin reservas con un gran valor y una entrega absoluta en un trasteo que comenzó con alto voltaje y fue creciendo en intensidad a medida que avanzaba la faena con la explosión final ya metido en terrenos de cercanía, volcado entre pitones e invadiendo los terrenos del toro con gran autoridad. Cerró por bernadinas con una aplastante quietud antes de echarle con las rodillas en tierra para torear primero y desplantarse después con descaro. El único borrón llegó con la espada que frenó en seco un triunfo de desbordante autoridad y entrega absoluta en la obra más redonda de la tarde.

La primera gran sensación la causó Joselito Sánchez con el que hasta entonces había sido el novillo de menos opción. Ni Alguiar logró cogerle el aire ni el ritmo al buen primero, ni Llobregar sostuvo las buenas y sueltas acometidas de Topinito; buscó el gusto logrando bellos muletazos pero sacrificando la eficacia que le hubiera dado sostenerlo. Llegó la luz con Joselito Sánchez ante Estudioso. No fue un novillo aplicado, pero en su muleta pareció otra cosa. Lo puso todo el torero. Le imprimió temple, gusto y empaque. El Moli se las vio con un eral bravo y encastado que pedía mano baja y no admitía un resquicio de luz en la muleta. Dominar ese torrente no fue tarea fácil. No lo logró al principio y pasó fatigas. No regaló nada y hubo que buscarle todo. Encontró el sitio metido en los terrenos del animal en las postrimerías y ahí se impuso con mando y autoridad. Cerró Marcos Linares con un novillo de poco recorrido con el que firmó una obra intermitente premiada con generosidad.